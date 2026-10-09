¿Defraudan Nacional y Millonarios? El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2026 00:00:00 52:48 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los partidos de Nacional y Millonarios ayer en la liga colombiana. Steven dijo: “Yo creo que Nacional solo es cuestión de tener a los titulares en cancha y mejora. Y lo de Millonarios, llegó mucho, pero creo que tiene más necesidad de resultados”. Sobre el tema César agregó: “Creo que Millonarios atacó un poquito más, pero Fortaleza tuvo muchos remates, no necesariamente al arco. A Millonarios no le cobraron un penal muy claro”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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