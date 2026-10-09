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09 oct 2026 Actualizado 19:44

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El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los empates de Millonarios y Nacional en la liga colombiana.

Alberto Gamero, DT de Millonarios / Dimayor.

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¿Defraudan Nacional y Millonarios? El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2026

¿Defraudan Nacional y Millonarios? El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los partidos de Nacional y Millonarios ayer en la liga colombiana. Steven dijo: “Yo creo que Nacional solo es cuestión de tener a los titulares en cancha y mejora. Y lo de Millonarios, llegó mucho, pero creo que tiene más necesidad de resultados”. Sobre el tema César agregó: “Creo que Millonarios atacó un poquito más, pero Fortaleza tuvo muchos remates, no necesariamente al arco. A Millonarios no le cobraron un penal muy claro”.

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