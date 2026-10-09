Liga colombiana 2026-II: cayó el décimo entrenador en lo que va del semestre

Cero y van 10 entrenadores que han salido del cargo en lo que va del semestre de la Liga colombiana. El último en sumarse a la lista fue René Rosero, quien venía siendo el técnico del Deportivo Pasto en propiedad desde el 29 de agosto cuando se confirmó su continuidad.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: repase las clasificaciones

Rosero reemplazó al español Jonathan Risueño en el cargo, conformado una dupla técnica con el ex delantero Wilson Morelo, quien hizo sus veces de asistente técnico. Así las cosas, dirigió en propiedad 7 partidos, de los culaes ganó solo dos (ante América y Once Caldas) y quedó eliminado de la Copa Colombia en octavos de final contra Medellín.

“El Club Profesional Deportivo Pasto informa a medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública que René Rosero, director técnico, y Wilson Morelo, asistente técnico, no continuarán ejerciendo sus funciones en cuerpo tecnico del equipo profesional masculino”, se lee en el comunicado.

Pasto está casi sin opciones de clasificar a cuadrangulares, con una campaña pobre de apenas 9 puntos conseguidos en 12 juegos, para un acumulado de 2 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.

Comunicado de René Rosero

Diez entrenadores han dejado su cargo

En lo corrido del presente campeonato, nueve entrenadores han salido de su cargo: Richard Páez (Cúcuta), Jonathan Risueño (Pasto), Camilo Ayala (Alianza FC), Alfredo Arias (Junior), Fabian Bustos (Millonarios), Hernán Darío Herrera (Once Caldas), Hubert Bodhert (Jaguares), Sebastián Oliveros (Tolima), Arturo Reyes (Pereira) y René Rosero (Pasto).

Dimayor y un contundente comunicado contra el vandalismo en los estadios: anuncian drásticas medidas

Como curiosidad, Pasto ha sido el único equipo que ha salido de sus dos entrenadores en lo que va del semestre.