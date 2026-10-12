“Vamos a movilizarnos”: congresista del Tolima responde a Restrepo por minerales críticos

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, se mostró preocupado por el anuncio del vicepresidente José Manuel Restrepo de buscar inversores extranjeros interesados en los minerales críticos que hay en el subsuelo del departamento.

De acuerdo con el congresista del Pacto Histórico, el Gobierno nacional estaría desconociendo los procesos de consultas populares realizados en el Tolima que, desde su punto de vista, evidencian el rechazo de los tolimenses a los grandes proyectos extractivistas.

“Muy aterrados con el comportamiento del Gobierno nacional, que últimamente vemos cómo desconocen los territorios. El Tolima tiene una historia de consultas populares en las que la gente ha decidido qué quiere que se trabaje en sus territorios. Tenemos la consulta popular minera de Piedras, la de Cajamarca, donde más del 98 % de la población dijo no a la megaminería”, arguyó.

El anuncio del vicepresidente en diálogo con Caracol Radio ha generado una fuerte polémica en el Tolima y el resto del país. Desde distintos departamentos se han conocido reacciones sobre este primer anuncio relacionado con la explotación de minerales críticos en algún departamento del país.

“La población está supremamente preocupada. El día de mañana no queremos ver cómo contaminan nuestras fuentes hídricas, no queremos ver cómo grandes empresas mineras llegan a nuestro territorio y aumentan la prostitución o la delincuencia en estas zonas, como vimos en Melgar. Y esto es porque vemos cómo cambian muchas lógicas en las dinámicas sociales. Esto nos preocupa porque no van a los territorios a ofrecer soluciones, sino a llevarnos problemas”, aseveró Hincapié.

Además, el congresista advirtió que la oposición estará atenta para coordinar movilizaciones o protestas en rechazo a cualquier proyecto minero a gran escala que intente desarrollarse en el Tolima.

“Sabemos que hay un interés supranacional, que viene desde los Estados Unidos, también otros países como Israel, que tienen varios negocios en estos minerales críticos (…) Vamos a defender los territorios movilizándonos, no vamos a permitir que entren estas empresas a destruir la casa de nuestra gente”, esgrimió.

Por último, el congresista indicó que le solicitará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que entregue información sobre la posible coincidencia entre las zonas afectadas por los recientes incendios forestales en el Tolima y las solicitudes de exploración minera.