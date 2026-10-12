¡Atención! Air-e anuncia cortes de energía en Barranquilla y zonas del Atlántico este 13 de octubre

Air-e Intervenida anunció suspensiones temporales del servicio de energía para este martes 13 de octubre, debido a trabajos de instalación de nuevas redes eléctricas y mantenimiento preventivo en sectores de Barranquilla y zonas rurales del Atlántico. Las labores buscan mejorar la infraestructura eléctrica y requieren interrupciones del suministro en los puntos programados.

En Barranquilla, los trabajos se concentrarán en sectores de los barrios San Isidro y Alfonso López, donde se instalarán nuevas redes eléctricas entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Durante este periodo, estarán sin servicio los usuarios ubicados en la calle 48, entre las carreras 22 y 23, y en la carrera 23 con calle 47C. Por su parte, en el barrio Los Jobos se cambiarán elementos eléctricos en la calle 77 con carrera 38A, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

La programación también contempla labores preventivas de poda y cambio de crucetas en el corregimiento de La Peña, zona rural de Sabanalarga. Estas actividades se realizarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:15 de la tarde, con interrupciones del servicio en las calles 4 y 5, entre las carreras 17 y 20, así como en la carrera 7 con calle 7, según lo informado por la empresa.

Adicionalmente, Air-e anunció trabajos eléctricos en las zonas urbana y rural de Leña y en la vía a Candelaria. Sin embargo, el horario divulgado para estas labores presenta una inconsistencia, por lo que se recomienda confirmar la hora exacta antes de informar a los usuarios sobre la duración de la posible interrupción.

La compañía recomendó a los habitantes de los sectores intervenidos tener en cuenta la programación y tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de las obras.