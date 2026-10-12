Procuraduría exige poner en funcionamiento la PTAR de Malambo por fallas de saneamiento

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Malambo, Atlántico, poner en funcionamiento de manera urgente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), tras una visita al municipio para evaluar las condiciones de los servicios públicos. El organismo de control pidió activar un plan que permita superar las dificultades en el saneamiento y garantizar una adecuada prestación del acueducto, el alcantarillado y el servicio de aseo.

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Durante la inspección, la entidad identificó problemas relacionados con pérdidas de agua, conexiones fraudulentas y baja continuidad del suministro. También advirtió sobre deficiencias en el manejo de las aguas lluvias, que provocan inundaciones en varios sectores del municipio y requieren soluciones que vayan más allá de medidas temporales.

Problemas de aseo también preocupan a las autoridades

La revisión de la Procuraduría incluyó el servicio de recolección de basuras, prestado por la empresa Servicios Logísticos Ambientales UNA A. Según el organismo, se analizaron denuncias por fallas en la frecuencia y continuidad del servicio, especialmente en el sector de Villa Esperanza, donde los habitantes han reportado afectaciones.

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Ante este panorama, la Procuraduría insistió en la necesidad de que las autoridades adopten medidas concretas para resolver las deficiencias. En el comunicado, el Ministerio Público señaló que busca que se implementen acciones efectivas y sin más dilaciones para garantizar “servicios públicos dignos” y proteger los derechos colectivos de los habitantes de Malambo.

La actuación tiene carácter preventivo y busca que las entidades responsables atiendan los problemas detectados. Sin embargo, el comunicado no precisa una fecha para la puesta en funcionamiento de la PTAR ni detalla un cronograma de ejecución de las soluciones solicitadas.