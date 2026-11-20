Luego de que Caracol Radio revelara en exclusiva, en junio de 2026, que integrantes del ELN y las disidencias de las Farc estaban viajando a Ucrania para recibir entrenamiento militar, un militar colombiano que combate en ese país confirmó que ha identificado integrantes de estas organizaciones criminales y también del Clan del Golfo, quienes estarían llegando para capacitarse en el manejo de drones y otras capacidades utilizadas en la guerra.

En entrevista con Caracol Radio, el uniformado, identificado como ‘Jorge’, aseguró que ha tenido contacto directo con personas que reconocieron pertenecer a estas estructuras armadas. “Sí, señor, totalmente cierto. He tenido la oportunidad de distinguir personas del ELN, Clan del Golfo y de las mal llamadas disidencias de las Farc. Sí se han entrenado aquí como dronistas”, afirmó.

Según explicó, el principal interés de estos colombianos es adquirir conocimientos en el manejo de drones utilizados en el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Más que todo, vienen es a adquirir el conocimiento como dronistas, en los drones FPV, Baba Yaga y los drones de reconocimiento”, señaló.

El militar estimó que entre 40 y 50 colombianos vinculados a organizaciones armadas ilegales habrían llegado a Ucrania. Advirtió que estas personas consiguen superar los filtros de selección porque viajan sin antecedentes judiciales ni órdenes de captura pendientes en Colombia.

“Los grupos narcoterroristas no son bobos. Ellos mandan a los delincuentes que no tienen antecedentes en Colombia. No tienen órdenes de captura, no tienen absolutamente nada pendiente con la justicia colombiana. Todo lo tienen al día, hasta el silbillo lo tienen al día. Ellos no van a mandar un hombre que tenga antecedentes. Ellos mandan al terrorista que está al día con todo”, aseguró.

De acuerdo con su relato, los integrantes de estas organizaciones terminan revelando su pertenencia a los grupos armados cuando establecen relaciones de confianza con otros combatientes extranjeros.

“Empiezan a hablar, cogen confianza con uno y empiezan a decir: no, yo soy del ELN, soy de las Farc, soy del Clan del Golfo. Incluso han ofrecido a militares de aquí el servicio para irse a trabajar con esos grupos narcoterroristas en Colombia”, denunció.

Durante la entrevista, Jorge relató que hace aproximadamente dos meses identificó a un hombre que manifestó pertenecer a las Farc y que había llegado a Ucrania para recibir entrenamiento.

“Empezábamos a hablar y él empezó a hablar, que era de las Farc, que él vino a entrenarse aquí. Yo con esa gente no trabajo a kilómetros, hablé con el comandante y lo apartaron. Está en investigación, hasta donde tengo entendido, lo van a expulsar de Ucrania y le van a poner en conocimiento eso a las autoridades colombianas”, contó.

El militar aseguró que este tipo de situaciones le generan preocupación por las consecuencias que podría tener para la seguridad en Colombia, especialmente si los conocimientos adquiridos en territorio ucraniano terminan siendo utilizados contra la Fuerza Pública.

Así estarían regresando a Colombia

Otro de los aspectos que explicó tiene que ver con la manera en que estos integrantes de organizaciones criminales podrían regresar al país después de recibir capacitación. Según su testimonio, algunos llegan mediante contratos militares que pueden extenderse desde seis meses hasta tres años y posteriormente solicitan su salida.

“Usted viene aquí y firma un contrato por seis meses, de seis meses a tres años, y ellos se van a hacer el curso de dronista. El curso demora cuatro o cinco meses, ellos terminan su curso, se quedan ahí un mes y ya rompen contrato. Usted firma un contrato de seis meses a tres años y a los seis meses dice: no, yo me quiero ir, usted se va”, explicó.

Y agregó: “Eso es lo que ellos están haciendo, vienen, se entrenan, reciben el entrenamiento de cuatro o cinco meses como dronistas, al sexto mes piden la baja y se devuelven para Colombia”.

El uniformado insistió en que su principal preocupación es que las capacidades adquiridas por integrantes del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc puedan terminar fortaleciendo las acciones de estas organizaciones contra las Fuerzas Militares y la Policía.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades colombianas, especialmente a Migración Colombia, para que investiguen estos desplazamientos e impidan que personas vinculadas a grupos armados ilegales viajen al exterior para capacitarse y posteriormente poner esos conocimientos al servicio de estructuras criminales.

“Para que las autoridades en Colombia, Migración Colombia, detengan a esos terroristas que vienen a entrenarse acá, para entrenar a grupos narcoterroristas en Colombia y poner todos esos conocimientos en contra de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, concluyó.