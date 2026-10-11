Ascendió a 300 las familias afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Iguaná en Medellín

Medellín

Mas de 800 ayudas humanitarias se han entregado a las familias afectadas por las fuertes lluvias del viernes 9 de octubre, que provocaron emergencias en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en La Iguaná, Blanquizal, El Pesebre, Olaya y El Morro.

De acuerdo con el balance más reciente de la Alcaldía de Medellín, ascendió a 330 familias, conformadas por 853 personas, la cifra de afectados por las precipitaciones. Para atender la emergencia, cerca de 400 funcionarios y colaboradores de diferentes dependencias permanecen desplegados en los sectores impactados.

Las ayudas entregadas incluyen kits de aseo, elementos para el descanso y paquetes alimentarios, con los que se busca atender las necesidades básicas de los hogares damnificados. Además, se mantiene el acompañamiento médico y psicosocial a las familias, así como la atención en salud mental y el acceso a los diferentes servicios institucionales.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que las instituciones continuarán acompañando a las comunidades hasta superar la emergencia.

“Seguimos acompañando a las familias y trabajando juntos con toda la institucionalidad, pero también con la comunidad. A todas las familias queremos decirles que no están solas”, manifestó Villa.

Avanzan labores de limpieza en zonas afectadas

Las autoridades señalaron que avanzan en la recuperación de los sectores afectados por las inundaciones y las crecientes.

Según el reporte oficial, las labores de limpieza registran un avance aproximado del 90 %, gracias a la remoción de sedimentos, el lavado de espacios y la recolección de residuos.

Hasta el momento, los equipos operativos han retirado 425 metros cúbicos de material, de los cuales 236 corresponden a sedimentos y 189 a residuos voluminosos.

En cuanto a los servicios públicos, en coordinación con EPM, se logró restablecer el suministro de agua en sectores de Pajarito, San Cristóbal, Pedregal y Hamacas, mientras que el servicio de energía fue recuperado en Guayabal y Cristo Rey.

Sin embargo, algunas viviendas continúan sin suministro de agua potable, por lo que se mantiene el abastecimiento mediante carrotanques mientras avanzan los trabajos de reparación.

La Administración Distrital señaló que adelanta gestiones para realizar una jornada especial con la Registraduría Nacional, dirigida a las personas que perdieron sus documentos de identidad durante la emergencia. Asimismo, se coordinan acciones para el registro de víctimas del conflicto armado y alternativas de traslado seguro para estudiantes de las zonas afectadas, con el propósito de garantizar la continuidad de sus actividades académicas.

Tras un sobrevuelo realizado en las últimas horas, las autoridades delimitaron cinco zonas prioritarias en las que continuarán las visitas técnicas, la caracterización de las familias damnificadas y las acciones de recuperación.