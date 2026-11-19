“Si no llega la sensatez, vamos a un paro indefinido”: juez José Alejandro Hofmann a Gobierno
En el marco del paro nacional el juez José Alejandro Hoffman, en medio de las marchas le exige al Gobierno garantías y sensatez frente a la reforma tributaria.
En medio de las marchas de este 19 de noviembre en Bogotá, el juez José Alejandro Hoffman hizo un llamado al Gobierno, a través de los micrófonos de 6AM W, sobre la reforma tributaria.
“Los jueces somos imparciales pero no neutrales. Estamos jugados por la defensa del Estado Social de Derecho y en ese sentido siempre vamos a estar abogando por la independencia judicial que es finalmente la única barrera que tenemos frente a la arbitrariedad”. Aseguró Hoffman.
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