En medio de las marchas de este 19 de noviembre en Bogotá, el juez José Alejandro Hoffman hizo un llamado al Gobierno, a través de los micrófonos de 6AM W, sobre la reforma tributaria.

“Los jueces somos imparciales pero no neutrales. Estamos jugados por la defensa del Estado Social de Derecho y en ese sentido siempre vamos a estar abogando por la independencia judicial que es finalmente la única barrera que tenemos frente a la arbitrariedad”. Aseguró Hoffman.

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