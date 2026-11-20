Medellín

Un total de 104 personas mayores de Bello recibieron su título de bachilleres durante una ceremonia realizada en el auditorio del teatro de gran aforo del Parque de Artes y Oficios. Los graduandos, hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 60 y los 92 años, culminaron su formación académica acompañados de sus familiares.

El proceso educativo fue impulsado por la Alcaldía de Bello a través de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. De acuerdo con el balance oficial, otros 47 adultos mayores continúan actualmente su formación secundaria en las instituciones educativas Josefa Campos y Hernán Villa Baena, con proyección de graduarse en 2027.

Formación desde la alfabetización hasta la universidad

La oferta académica municipal abarca distintos niveles escolares para esta población. A la fecha, 150 personas mayores se han graduado de básica primaria, mientras que otros 59 ciudadanos que no sabían leer ni escribir participan en talleres de lectoescritura para fortalecer su autonomía.

En el nivel de educación superior, 37 personas mayores cursan actualmente la Tecnología en Gestión Empresarial en la Institución Universitaria de Bello (IUBello). Este programa es totalmente gratuito y está conformado exclusivamente por estudiantes de este grupo poblacional.

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Articulación institucional en el municipio

La ejecución de estos programas educativos responde al trabajo articulado entre las secretarías de Educación y del Adulto Mayor de Bello. Esta última dependencia es la única de su tipo a nivel nacional dedicada de manera exclusiva a la garantía de derechos y bienestar de esta población.

Durante el acto de graduación, la alcaldesa Lorena González Ospina destacó el esfuerzo y la disciplina de los estudiantes para culminar esta etapa académica, reiterando el enfoque de la administración local en garantizar el acceso a oportunidades educativas en todas las etapas de la vida.