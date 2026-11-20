La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció rechazando el comunicado del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, emitido en las últimas horas desde la cuenta oficial de la cartera, en el que cuestiona a Daniel Coronell y a su discurso en los Premios Simón Bolivar.

Para la fundación, con ese comunicado, Ordóñez estaría convirtiendo un canal oficial del Estado en una “herramienta para intimidar a la prensa”.

“Es inaceptable que desde un canal del Estado, un ministro cuestione la credibilidad de un periodista, le advierta que ‘asuma las consecuencias’ por su trabajo, y condicione el respeto del Gobierno solo al periodismo ‘que actúa con la verdad’”, escribió la FLIP en un comunicado emitido este 19 de noviembre.

La ONG pidió al ministro retractarse de sus señalamientos contra Daniel Coronell.

¿Qué dijo Ordóñez sobre Daniel Coronell?

A las 3:56 p.m. de este jueves 19 de noviembre de 2026, el Ministerio del Interior publicó en su cuenta de X (@MinInterior) un comunicado de seis puntos, firmado a nombre del ministro Alejandro Ordóñez.

En dicho comunicado, Ordóñez se refiere al discurso dado por Daniel Coronell la noche del 18 de noviembre durante los Premios Simón Bolivar, tras recibir el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista.

Durante su discurso, Coronell hizo algunas advertencias sobre el ejercicio del periodismo durante el gobierno actual de Abelardo De La Espriella. Cuestionó al mandatario por presuntamente limitar las investigaciones y críticas en su contra, a través de acciones judiciales contra periodistas.

Según el periodista, ahora desde el Gobierno, De La Espriella fomenta la “autocensura” en los medios de comunicación, y construye “un muro de silencio para protegerse”.

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El ministro del Interior reaccionó a las palabras de Coronell, asegurando que estas no vienen desde una aflicción por la libertad de expresión, sino desde una supuesta pérdida de beneficios económicos: “¿Llora por la prensa o llora por la caja?“, cuestionó Ordóñez en su comunicado.

Además, puso en duda la credibilidad de Coronell en su ejercicio periodístico, con frases como “El desgaste de la calumnia es lo que lo tiene sin el reconocimiento que hoy reclama”, o “asuma las consecuencias de haber hipotecado su credibilidad”.

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La Flip pide a Ordóñez retractarse

Para la Fundación para la Libertad de Prensa, lo grave del comunicado del ministro, además de cuestionar la credibilidad del periodista y advertirle asumir las consecuencias de su trabajo, es “que haya mencionado la asignación de los recursos públicos”.

“Esto es un uso abusivo de la autoridad del cargo y una afrenta a la libertad de prensa”, manifestó la Fundación.

Y es que Ordóñez aseguró en su publicación que “la mentira disfrazada de información jamás será promovida ni financiada con los recursos de la Nación”, refiriéndose directamente a la manera en la que el Gobierno destina recursos públicos a medios de comunicación, a través de la pauta.

Para la FLIP, esto daría a entender que “el Gobierno debe determinar qué es verdadero o falso de las noticias publicadas por los medios”.

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Además, manifestó su preocupación ante el hecho de que la voz del Ministerio del Interior, una entidad que tiene responsabilidad en la protección de periodistas, se haya usado para “para exponer y desacreditar a uno de ellos”.

“El mensaje también llega a las redacciones que investigan al Gobierno y puede disuadirlas de publicar información de interés público por temor a represalias o señalamientos públicos a través de los canales oficiales”, señaló la FLIP.

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Finalmente, exigió a Ordóñez retirar la publicación y retractarse de sus señalamientos contra Daniel Coronell desde la misma cuenta oficial. Así mismo, le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que rechace lo ocurrido y garantice que los canales institucionales de su Gobierno se usen con respeto por la libertad de prensa.