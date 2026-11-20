Metrosalud, la entidad de salud de Medellín, denunció que un trabajador fue golpeado por una persona en una de las sedes, situación que fue rechazada y solicitaron a los usuarios evitar dirimir las diferencias de manera violenta.

Según Metrosalud, la persona que fue víctima de la agresión física es el coordinador de la sede del Barrio San Blas de la capital de Antioquia. Al parecer, esta persona fue golpeada mientras realizaba las labores de apertura de la sede.

“Porque creemos en la justicia y respetamos el debido proceso, la institución mantendrá en estricta reserva los detalles de lo sucedido para no entorpecer las investigaciones que ya avanzan ante las autoridades competentes, a quienes hemos entregado toda la información necesaria”, explicó la entidad en un comunicado.

También indicó Metrosalud que están velando por la salud del funcionario, además de un acompañamiento psicosocial, jurídico y de seguridad en el trabajo. Ante este hecho, recordó que las misiones médicas están cobijadas por un amparo especial bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las leyes del país.

“Hoy hacemos un llamado sincero y fraterno a la reflexión ciudadana. Cada médico, enfermera, auxiliar y coordinador que abre las puertas de nuestras sedes llega cada mañana con un único propósito: cuidar la vida, aliviar el sufrimiento y tender la mano a quien lo necesita”, agregó.