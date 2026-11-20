Nechí- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército reportó que sostuvo un combate con el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Nechí en el Bajo Cauca antioqueño. Un presunto ilegal murió y otro más fue capturado.

Según el reporte de la entidad castrense, la persona abatida durante el combate es alias Yunder, quien sería un cabecilla urbano de la Subestructura Uldar Cardona Rueda en el municipio de Nechí. Durante la acción estatal se incautó una pistola con municiones y varias dosis de estupefacientes.

Agregan que estas personas se dedicarían a la extorsión de comerciantes y mineros, además del tráfico de estupefacientes.

De otro lado, la Cuarta Brigada también reportó combates de las tropas con un grupo del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Yarumal, Norte de Antioquia donde este grupo ilegal sostiene un plan de expansión hacia Anorí.