Más de 180 familias damnificadas dejaron las emergencias por las lluvias en Medellín

Emergencias por las lluvias en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Las fuertes lluvias en Medellín ocasionaron múltiples emergencias en varios sectores de la ciudad, generando afectaciones a por lo menos 187 familias, integradas por 516 personas.

A través de la Línea de Emergencias 123 se recibieron 420 llamadas relacionadas con inundaciones, caída de árboles, daños en techos y afectaciones en viviendas.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el sector de Nueva Villa de La Iguaná, donde las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de respuesta y asistencia a las familias damnificadas.

En este sector tres viviendas colapsaron y se realizó la evacuación de seis casas ante los riesgos que representan los daños estructurales ocasionados por las precipitaciones.

La creciente de La Iguaná también afectó al sector de El Pesebre, donde se identificaron otras 17 familias perjudicadas. Las autoridades evalúan la posibilidad de trasladarlas hacia El Paraíso, en Blanquizal, como medida para proteger su integridad.

“Estamos acompañándolos y avanzando en la entrega de kits para dormir, kits de aseo y otras ayudas humanitarias urgentes. También estamos gestionando alojamiento temporal para las familias que así lo necesitan”, detalló el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa.

Las precipitaciones también ocasionaron daños en otros puntos de Medellín. En el barrio Castilla, el aumento del caudal de la quebrada La Minita generó inundaciones y provocó el levantamiento de parte del pavimento cerca de la carrera 69 con calle 96.

En San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles se registraron afectaciones relacionadas con la caída de árboles y postes, situaciones que son atendidas por EPM y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

En la parte alta del corregimiento Altavista también se reportaron deslizamientos de tierra sobre algunas vías públicas, por lo que las autoridades adelantan evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad.

Atención de la emergencia

Según informó la administración distrital, se ha logrado remover más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 metros cúbicos de lodo.

Durante las labores de atención también fueron asistidas tres personas, entre ellas un niño que presentó complicaciones por asma y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Para enfrentar las consecuencias de las lluvias, la Alcaldía de Medellín desplegó maquinaria pesada, volquetas, vehículos de succión tipo váctor, compactadores y carrotanques, además de vehículos destinados al transporte de ayudas humanitarias y al traslado de pacientes.

Paralelamente, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá mantiene vigilancia sobre el comportamiento de las quebradas y las condiciones de las cuencas, especialmente en La Iguaná, para identificar posibles aumentos en los niveles del agua.