El programa de Bekas Tokando fortalece el aprendizaje musical de 20 niñas y niños. Foto: Alcaldía de Bello.

Medellín, Antioquia

Durante el proceso, los participantes recibieron 57 clases de la Escuela de Iniciación Musical. En las que tuvieron la oportunidad de explorar diferentes sonidos, aprender ritmos y desarrollar habilidades artísticas. Todo esto, gracias al acercamiento a instrumentos como la flauta dulce, el tambor y la tambora.

Además del aprendizaje musical, las actividades contribuyeron al fortalecimiento de capacidades como la concentración, la disciplina, la memoria, la escucha y el trabajo en equipo, a través de ejercicios prácticos y experiencias de interpretación grupal.

El cierre de esta etapa de formación se realizó en el teatro de Gestos Mnemes, donde más de 50 personas, entre familiares y miembros de la comunidad, acompañaron la muestra artística preparada por los niños y niñas. Durante el encuentro también se entregaron instrumentos musicales para continuar incentivando su acercamiento a la música.

El programa hizo parte de la entrega de instrumentos musicales hacia la primera infancia

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Bekas Tokando, es un programa social de la Fundación Incolmotos Yamaha que busca ampliar el acceso a la educación musical y brindar a niños y niñas oportunidades de formación artística. A través de esta iniciativa, la música se convierte en una herramienta para fortalecer sus habilidades, estimular su creatividad y contribuir a su desarrollo personal.

En Bello, gracias al trabajo articulado con la Administración Municipal, esta experiencia llega a la niñez del municipio, promoviendo aprendizaje experiencial. A su vez, la participación de las familias permite que esta experiencia trascienda a un proceso compartido, en el que el compromiso familiar forme el desarrollo integral de cada pequeño.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Bello continúa impulsando espacios de formación cultural y artística, que permiten a los niños y niñas descubrir y desarrollar sus talentos, fortalecer sus capacidades y acceder a nuevas oportunidades a través de la música.