Medellín

En la comuna de La América fue hallado un cuerpo sin vida dentro de unas bolsas plásticas que generó preocupación entre los habitantes que observaron la escena.

Según el reporte de la policía en el barrio Campo Alegre, la comunidad observó unas bolsas negras envueltas en papel vinipel. Al inspeccionar, someramente observaron unas manos y unos pies. De inmediato llamaron al 123 y reportaron el caso. Cuando las patrillas llegaron al lugar mencionado, encontraron seis bolsas y de una de ellas destilaba sangre.

Luego los uniformados analizaron el lugar con mayor detenimiento y encontraron partes de un cuerpo humano. Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver y no se pudo identificar.

Por ahora, la investigación de este macabro hallazgo inició para determinar qué le ocurrió a la víctima, identificar a los responsables y esclarecer el caso.