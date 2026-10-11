Colombia inicia su preparación de cara al Mundial Femenino 2027 con triunfo ante Venezuela / FCF

La Selección Colombia inició su camino preparatorio de cara al Mundial Femenino 2027, certamen al que se clasificó luego de consagrarse campeona de la Liga de Naciones CONMEBOL.

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Pues bien, la fecha FIFA de octubre la inició con Venezuela, seleccionado al que enfrentó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en la Isla de Margarita. Allí, el cuadro nacional se impuso por la mínima diferencia con anotación de Ingrid Guerra.

Precisamente, la goleadora del Deportivo Cali rompió el cero en el marcador sobre los 67 minutos. La defensora Manuela Vanegas recuperó en campo propio y sobrepasando la mitad del campo envió un pase entre líneas para Guerra, que ganó a pura velocidad y definió rasante ante la tardía salida de la guardameta rival.

Buen triunfo de Colombia, que volverá a tener acción el martes 13 de octubre a partir de las 4 de la tarde, frente a este mismo rival en el mismo Centro Nacional de Alto Rendimiento.

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