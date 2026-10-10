“El gol de Luis Díaz debería haber sido válido”: vea la explicación de un exárbitro de la Bundesliga / Getty Images

Luego del parón internacional por cuenta de la fecha FIFA, el fútbol de clubes en todo el mundo regresó. En Alemania, por ejemplo, el Bayern Múnich tuvo una joranda agridulce, luego de empatar a dos tantos (2-2) con el Augsburgo en el WWK Arena.

Aunque los dueños de casa estuvieron en ventaja en dos oportunidades, la primera de ellas transcurridos tan solo 5 segundos de partido, el equipo bávaro logró emparejar la historia con tantos de Ismael Saibari (55′) y Nathaniel Brown (80′).

Claro está que el desarrollo del encuentro pudo haber sido diferente, puesto que al minuto 50, cuando la historia se encontraba igualada a uno (1-1), Luis Díaz logró vencer la resistencia del arquero Finn Dahmen con un espectacular remate de tijera.

Ahora bien, la acción terminó siendo invalidada, debido a un fuera de lugar de Josip Stanišić en el inicio de la acción.

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“El gol de Luis Díaz debería haber sido válido”

Fializado el encuentro, Patrick Ittrich, árbitro con experiencia previa en la Bundesliga, sentenció en Sky Sports que el gol de Luis Díaz debió haber sido convalidado, argumentando que la acción que tuvo el fuera de lugar de Josip Stanišić terminó cuando el defensor rival despejó; aunque el Bayern recuperó la posesión de inmediato, en su opinión, ya se trataba de una nueva jugada.

“La posición de fuera de juego era completamente irrelevante en este caso. Hubo una situación de fuera de juego, y, a continuación, el jugador básicamente rechazó el balón sin ser presionado. Esto significa que la jugada había terminado y, entonces, comenzó una nueva acción. Este es un caso clásico de una nueva jugada”, sentenció inicialmente el alemán.

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Y complementó de manera tajante: “En mi opinión, el gol debería haber sido validado. Considero que es una decisión muy, muy controvertida”.

Es preciso recordar que Lucho Díaz ha disputado ocho partidos en lo corrido de la temporada 2026-27, lapso en el que tan solo marcó una vez y no ha podido dar asistencia alguna. Flojo nivel del guajiro en este inicio de competencias.