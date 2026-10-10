DT del Benfica respalda a Jhon Durán tras la polémica frase: “Ya soy rico, no necesito correr”

“A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto’, y luego se iba directamente al departamento médico a vaguear”, fueron las recientes palabras de Fred, volante brasileño, quien coincidió con el colombiano en el Fenerbahce de Turquía.

Eso fue lo que respondió Fred cuando le preguntaron en The Charla Podcast por el compañero más ‘loco’ con el que había compartido camerino. Dicha declaración tuvo un replica casi mundial, pues nuevamente Durán fue blanco de críticas por su falta de profesionalismo y la prioridad por el dinero.

Fred y Jhon Durán en un partido del Fenerbahce / Getty Images / Soccrates Images Ampliar Fred y Jhon Durán en un partido del Fenerbahce / Getty Images / Soccrates Images Cerrar

Marco Silva defiende a Jhon Durán

En la rueda de prensa previa al partido del Benfica ante Vitoria Guimaraes, le preguntaron a Marco Silva por esa revelación que hizo Fred sobre Durán. El técnico portugués defendió a su jugador asegurando que sabe lo que es el colombiano, pues lo sufrió en la Premier League cuando dirigía al Fulham y el antioqueño estaba en Aston Villa.

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“También conozco bien a Fred y sé qué tipo de persona es. Si observan cómo se estaba llevando a cabo ese podcast y la charla distendida en la que se desarrollaba, me parece exagerado sacar un tema de eso. Fue la forma en que Fred quiso enfocar la conversación... Fue una charla distendida entre amigos. Si creen que eso es noticia... Habló de muchas cosas, se sacó lo más negativo”, inició diciendo sobre el contexto de las palabras.

“Lo que sé de Durán es de cuando fue mi rival durante unos meses, cuando estaba en el Aston Villa y el impacto que tuvo. Luego tuvo dos etapas no muy positivas en dos clubes diferentes. Desde que llegó al Benfica ha tenido el comportamiento que debe tener para estar en este club y jugar con nosotros”, agregó defendiendo al colombiano.

Falta de regularidad de Durán

A Silva también le cuestionaron por la situación actual del delantero de 22 años, pues no ha podido destacar tanto desde que llegó al Benfica a préstamo desde Al Nassr. El entrenador aseguró que su falta de minutos ha pasado por el buen rendimiento del griego Pavlidis, goleador del equipo y figura.

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“En el caso de Jhon, es cuestión de minutos de juego; no ha tenido la regularidad de Pavlidis, quien ha tenido un inicio de temporada espectacular, no hay que negarlo. Cuando tenemos a un jugador a un nivel altísimo en cuanto a actuaciones y goles, quien está compitiendo por el puesto tendrá menos oportunidades, pero así es en todos los equipos. Jhon llegó antes, formó parte de la pretemporada, lo que le permitió participar ya en los partidos de clasificación para la Liga Europa y estar mucho más integrado en el campeonato. Fue importante para ellos. Jhon terminó sin jugar un partido a puerta cerrada porque tenía algunas limitaciones. Para los demás fue muy importante”, concluyó sobre Durán.

Con la camiseta del Benfica, Durán ha actuado en 12 partidos (2 como titular) y ha aportado 2 goles, uno en la fase previa de la Europa League y otro en la Liga Portuguesa en el triunfo 7-0 ante Casa Pia.