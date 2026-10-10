Terremoto en Panamá provocó deslizamiento de tierra y daños en viviendas de Turbo, Antioquia

Turbo, Antioquia

El sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre dejó varias viviendas y vías afectadas en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Según informó la Alcaldía de Turbo, uno de los puntos afectados es la carretera que comunica con el corregimiento de Nuevo Antioquia, donde se presentó un deslizamiento de tierra tras el sismo.

Además de las dificultades en la movilidad, las autoridades confirmaron daños estructurales en cuatro viviendas que recomendaron evacuar ubicadas sectores rurales, que además están sin servicio de energía. Sin embargo, todavía se adelanta el censo de las familias damnificadas en el hecho.

Activan atención de emergencias en Turbo tras el sismo

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con los organismos de socorro del distrito, asumió la atención de la situación y adelanta acciones para prevenir nuevos incidentes en las zonas comprometidas.

La administración local solicitó a los habitantes evitar desplazarse hacia los lugares afectados, especialmente por carreteras que presenten pérdida de banca o inestabilidad del terreno.

Asimismo, se advirtió sobre la posibilidad de nuevos movimientos en masa, por lo que se recomendó prestar atención a señales como grietas en el suelo, caída de rocas, inclinación de árboles y postes o ruidos inusuales. En caso de identificar alguna de estas situaciones, las comunidades deberán evacuar las zonas de riesgo y dar aviso inmediato a las autoridades.

Mientras se atiende la emergencia, la Alcaldía de Turbo pidió a los ciudadanos no intentar retirar piedras, tierra o escombros por cuenta propia, debido al peligro que representan los terrenos inestables.

También insistió en la importancia de respetar las restricciones de movilidad, utilizar únicamente las rutas alternas autorizadas y atender las orientaciones de los organismos de socorro.