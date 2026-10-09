Presidente de Panamá sobre cifras de muertos tras terremoto: “Aún no se han contabilizado”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó Penonomé, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país centroamericano, donde expresó su solidaridad a los afectados, sin confirmar de momento un reporte inicial de posibles víctimas mortales o heridos.

“Seguramente los hay, aún no se han contabilizado, ahora avanzan los registros en distintas zonas del país”, dijo el mandatario.

Mulino delegó inicialmente al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá y al Ministerio de Gobierno un posible balance del impacto de este terremoto, mientras visitaba a pacientes de un hospital que se encontraban bajo una carpa en Penonomé, que está a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, lugar del epicentro.

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“Mientras tanto todo el apoyo solidario del Gobierno de Panamá. Todas las cosas que se necesitan en esto: agua, temas para niños, para viejitos, todo, todo este tipo de cosas, carpas para poder acomodar toda esta gente” está siendo repartido, afirmó el presidente, que pidió “que el clima sea benévolo y no nos caiga un aguacero”.

El presidente confirmó haber conversado con el presidente Abelardo de la Espriella y otros representantes de la región, a quienes agradeció las muestras de respaldo y aseguró que luego de hacer un inventario, comenzarán a solicitar ayudas especificas a estos países.

Mulino reconoció que “más allá de informes generales, los hospitales, iglesias (...) una escuela” que se han visto gravemente afectados por el terremoto en diferentes partes del país, no posee más detalles.

“Vamos a ver, esperemos que todo sea para bien”, dijo Mulino, quien añadió: “Por lo pronto ahora, y vamos a ver si el clima me permite ir a Tonosí porque ahí fue el lugar, el epicentro”.

Fuentes gubernamentales han informado que el acceso terrestre a Tonosí está completamente cerrado, por lo que deben llegar vía aérea.

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Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión.

Así mismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficias, mientras el otro lado se agrietó.