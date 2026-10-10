Agente del CTI frustró atraco en el centro de Medellín: dos fleteros murieron

Medellín

Un intento de hurto bajo la modalidad de fleteo terminó con dos presuntos delincuentes muertos en el centro de Medellín, luego de un enfrentamiento armado en el que intervino un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron el viernes 9 de octubre en la avenida La Playa, cuando un hombre de 42 años fue abordado por dos sujetos armados que, al parecer, pretendían apoderarse de una suma de dinero producto de la venta de un vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima se encontraba retirando el efectivo de una entidad bancaria cuando fue intimidada por los presuntos asaltantes. En medio del intento de hurto, el hombre se resistió y se abalanzó sobre uno de los delincuentes, quien le disparó en el pecho.

Mientras se desarrollaba el ataque, un investigador del CTI que se encontraba cerca del lugar intervino con su arma de dotación oficial.

Según la información preliminar, uno de los presuntos delincuentes disparó contra el funcionario, quien respondió con su arma de fuego e hirió a los dos señalados responsables del intento de atraco.

Tras el enfrentamiento, ambos hombres fueron trasladados en vehículos particulares a la Policlínica de Medellín, donde recibieron atención médica. Sin embargo, fallecieron minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma traumática que, presuntamente, estaba en poder de los señalados asaltantes.

Por su parte, el investigador de la Fiscalía entregó su pistola de dotación oficial, de uso restringido, para que sea sometida a los respectivos análisis balísticos.

Las autoridades informaron que inciaron el desarrollo de las investigaciones para esclarecer el hecho.