Tabla del descenso Liga colombiana: Así va tras derrota de Llaneros y empate de Alianza

La Liga colombiana afronta su fecha 14 y la lucha por mantener la categoría se mantiene apretada, sobre todo para tres equipos que están implicados directamente: Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo.

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Vale la pena mencionar que la tabla del descenso se construye con base en el promedio (puntos obetnidos/partidos jugados) de los últimos tres años. En el caso de los clubes que ascendieron para este año (Cúcuta y Jaguares), su promedio se basa en lo hecho durante el 2026.

A continuación repasamos la tabla del descenso con los equipos implicados y el desarrollo de la fecha 14:

Alianza 2-2 Águilas Doradas

Terminó siendo un partidazo en Valledupar. Abrió el marcador el conjunto antioqueño con anotación de Iván Rojas al minuto 21 de cabeza luego de un tiro de esquina. Al 45+3′ llegó el 0-2 parcial mediante Antony Vásquez y tras pase de Ricardo Márquez.

Para el segundo tiempo recompuso Alianza y logró el empate agónico. Al 90 Misael Martínez marcó el 1-2 y cuatro minutos más tarde el propio Martínez se fue expulsado por doble amarilla. Pero restaba una más: al 90+9′ hubo penal para el conjunto local y Jesús Figueroa puso el 2-2.

Once Caldas 1-0 Llaneros

Tras un primer tiempo con poco ritmo, pero con las mejores opciones para Once Caldas, para el segundo llegaron las emociones. Primero, Joan Parra le atajó un penal a Carlos Cortés al minuto 65′ que pudo significar un resultado diferente. Tres minutos más tarde, desde el tiro de esquina llegó el gol de la victoria desde un tiro de esquina que le quedó a Daniel Londoño y este luego dejó para que Jorge Cardona definiera.

Otros partidos de la fecha 14 con equipos involucrados en el descenso

Sábado 10 de octubre

- Pereira vs. Cali / 3:30 p.m.

- Junior vs. Internacional Bogotá / 6:10 p.m.

Domingo 11 de octubre

- Jaguares vs. Tolima / 4:05 p.m.

- Chicó vs. Cúcuta / 6:10 p.m.