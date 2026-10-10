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10 oct 2026 Actualizado 00:19

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Paso a paso para consultar y pagar las multas de tránsito en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá informaron cómo puede consultar si tiene infracciones.

Imagen de referencia de multas de transito. I Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de multas de transito. I Foto: Getty Images. / bymuratdeniz

Imagen de referencia de multas de transito. I Foto: Getty Images.
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Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de todo tipo: exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá informaron cómo puede consultar si tiene infracciones y así mismo, cómo pagarlas para estar al día con el distrito.

¿Cómo hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá?

  1. Ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co/consulta-de-comparendos
  2. Haga clic en ‘Consultar comparendos’ y acuerdos de pago.
  3. Digite los datos requeridos. 
  4. Seleccione el captcha y haz clic en ‘consultar’. 
  5. Si tiene comparendos, allí aparecerá toda la información. 
  6. Podrá realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en los bancos autorizados. 

Paso a paso para consultar a través de Mi Movilidad a un clic

  1. Ingrese a la aplicación Mi Movilidad a un clic en: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.  
  2. Inicie sesión o haga clic en continuar. 
  3. Ingrese al módulo comparendos 
  4. Digite los datos requeridos. 
  5. Seleccione el captcha y haga clic en consultar.

Te puede interesar:

Con tu número de cédula y la placa del vehículo puedes:

  • Consultar los comparendos vigentes.
  • Revisar acuerdos de pago pendientes.
  • Conocer los descuentos a los que puede acceder.

Tipos de sanciones de tránsito en Colombia

Según el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito, estas son las distintas sanciones a las que están expuestos los conductores que incumplan alguna de las normas de tránsito.

  • Amonestación.
  • Multa.
  • Suspensión de la licencia de conducción.
  • Suspensión o cancelación del permiso o registro.
  • Inmovilización del vehículo.
  • Retención preventiva del vehículo.
  • Cancelación definitiva de la licencia de conducción.
Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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