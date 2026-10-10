Paso a paso para consultar y pagar las multas de tránsito en Bogotá
La Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá informaron cómo puede consultar si tiene infracciones.
Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de todo tipo: exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras.
Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.
En ese sentido, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá informaron cómo puede consultar si tiene infracciones y así mismo, cómo pagarlas para estar al día con el distrito.
¿Cómo hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá?
- Ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co/consulta-de-comparendos
- Haga clic en ‘Consultar comparendos’ y acuerdos de pago.
- Digite los datos requeridos.
- Seleccione el captcha y haz clic en ‘consultar’.
- Si tiene comparendos, allí aparecerá toda la información.
- Podrá realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en los bancos autorizados.
Paso a paso para consultar a través de Mi Movilidad a un clic
- Ingrese a la aplicación Mi Movilidad a un clic en: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.
- Inicie sesión o haga clic en continuar.
- Ingrese al módulo comparendos
- Digite los datos requeridos.
- Seleccione el captcha y haga clic en consultar.
Te puede interesar:
Con tu número de cédula y la placa del vehículo puedes:
- Consultar los comparendos vigentes.
- Revisar acuerdos de pago pendientes.
- Conocer los descuentos a los que puede acceder.
Tipos de sanciones de tránsito en Colombia
Según el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito, estas son las distintas sanciones a las que están expuestos los conductores que incumplan alguna de las normas de tránsito.
- Amonestación.
- Multa.
- Suspensión de la licencia de conducción.
- Suspensión o cancelación del permiso o registro.
- Inmovilización del vehículo.
- Retención preventiva del vehículo.
- Cancelación definitiva de la licencia de conducción.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...