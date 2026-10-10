Paso a paso para consultar y pagar las multas de tránsito en Bogotá

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de todo tipo: exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá informaron cómo puede consultar si tiene infracciones y así mismo, cómo pagarlas para estar al día con el distrito.

¿Cómo hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá?

Ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co/consulta-de-comparendos Haga clic en ‘Consultar comparendos’ y acuerdos de pago. Digite los datos requeridos. Seleccione el captcha y haz clic en ‘consultar’. Si tiene comparendos, allí aparecerá toda la información. Podrá realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en los bancos autorizados.

Paso a paso para consultar a través de Mi Movilidad a un clic

Ingrese a la aplicación Mi Movilidad a un clic en: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/. Inicie sesión o haga clic en continuar. Ingrese al módulo comparendos Digite los datos requeridos. Seleccione el captcha y haga clic en consultar.

Te puede interesar:

Con tu número de cédula y la placa del vehículo puedes:

Consultar los comparendos vigentes.

Revisar acuerdos de pago pendientes.

Conocer los descuentos a los que puede acceder.

Tipos de sanciones de tránsito en Colombia

Según el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito, estas son las distintas sanciones a las que están expuestos los conductores que incumplan alguna de las normas de tránsito.