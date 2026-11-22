Colombia

Nuevos detalles se conocen sobre el asalto del que fueron víctimas dos estudiantes de la Universidad del Rosario en los Cerros Orientales de Bogotá. En entrevista, Paula Tibocha, una de las jóvenes afectadas, contó cómo dos hombres las abordaron con armas blancas mientras adelantaban un trabajo académico en el sector de la quebrada Las Delicias, en la localidad de Chapinero.

Según su relato, los hechos ocurrieron el jueves 19 de noviembre, cerca de las 10:20 de la mañana. Las estudiantes realizaban un reportaje para una de sus materias de final de semestre y estaban acompañadas por otra persona que las apoyaba en la investigación.

Cuando terminaban una entrevista, dos hombres aparecieron por ambos costados y las amenazaron con cuchillos y un elemento similar a un machete. Uno de ellos les advirtió que les dispararía si se movían, mientras el otro las intimidaba para que entregaran sus pertenencias.

Durante el asalto, los hombres se llevaron cámaras fotográficas y de video, micrófonos, audífonos y otros elementos utilizados para la producción del reportaje. Los equipos pertenecían a la universidad y su valor se estima en cerca de 60 millones de pesos.

Las estudiantes llamaron a la Policía

Paula explicó que no abandonaron inmediatamente el lugar. Con ayuda de unos funcionarios de la Alcaldía que se encontraban en el sector, solicitaron apoyo de las autoridades. También llamaron a la línea de emergencias 123.

Dos patrullas de la Policía llegaron al sitio, tomaron los datos de las víctimas y recibieron información sobre lo sucedido. Sin embargo, los equipos no habían sido recuperados al momento de la entrevista.

Uno de los aspectos que más preocupa a las estudiantes es que, según contó Tibocha, la persona que las acompañaba reconoció a los presuntos responsables como habitantes del mismo barrio.

La joven aseguró que, junto con su compañera, esperan que la denuncia permita identificar plenamente a los responsables y que respondan ante la justicia.

Universidad brinda acompañamiento a las víctimas

Frente a lo ocurrido, Paula destacó el respaldo que han recibido por parte de la Universidad del Rosario. Explicó que los directivos, profesores y funcionarios han estado pendientes de su estado emocional y les han ofrecido acompañamiento psicológico.

La institución también adelanta las gestiones relacionadas con el seguro de los equipos hurtados, que eran de propiedad de la universidad.

Finalmente, las estudiantes hicieron un llamado a las autoridades para que se refuerce la seguridad en los Cerros Orientales y se investiguen las denuncias sobre otros posibles hechos de intimidación en el sector.