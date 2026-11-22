Colombia

Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde del sábado 21 de noviembre sorprendieron a habitantes de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo y tormentas eléctricas, y provocaron inundaciones, caída de árboles y complicaciones en la movilidad.

Uno de los municipios más afectados fue Cajicá, donde una intensa granizada cubrió de blanco varias calles y vehículos. Además, se reportaron acumulaciones de agua en las vías, árboles caídos y accidentes de tránsito.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca informó que los organismos municipales iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer las afectaciones y coordinar la atención de las emergencias.

“El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelanta verificaciones y coordina la atención de las situaciones reportadas”, señaló la entidad.

Lluvias también afectaron a Bogotá

En la capital del país también se presentaron fuertes precipitaciones, especialmente en las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos, donde se reportaron lluvias de consideración.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y encender las luces para mejorar la visibilidad y evitar accidentes.

Las autoridades continúan haciendo seguimiento a las condiciones meteorológicas y a las situaciones reportadas en los municipios afectados.