Parque Simón Bolívar cerrará temprano por Rock al Parque en sector central: Estos son los horarios. Getty Images/Rock al Parque

En el puente festivo del 12 de octubre de 2026, Bogotá vive un fin de semana largo cargado de actividades culturales y sobre todo mucha música, gracias al 30 aniversario del festival masivo Rock al Parque y el concierto de la icónica banda británica Iron Maiden.

Durante los tres días del festival, el parque Simón Bolívar de Bogotá acogerá una gran cantidad de espectadores ávidos de escuchar a artistas y bandas como Apocalyptica, Editors, Claudio Narea, Agua Bendita, Desorden Público o Mon Laferte, quienes encabezan un nutrido cartel.

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Debido a la realización del evento, la Alcaldía decidió establecer horarios especiales para el disfrute del sector central del parque, donde se encuentran la mayoría de zonas verdes, recreativas, el lago y demás espacios familiares. Consúltelos a continuación.

Horarios de zona central del parque Simón Bolívar: 10 al 12 de octubre 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, con motivo de la realización del festival Rock al Parque 2026, la zona central del parque Simón Bolívar tendrá los siguientes horarios del 10 al 12 de octubre:

Sábado 10, domingo 11 y lunes (festivo) 12: Apertura a las 5:00 a. m. y cierre a la 1:00 p. m.

Tenga en cuenta que, durante el horario habilitado, el ingreso se dará únicamente por las dos puertas del parque ubicadas sobre la avenida Carrera 68.

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La Alcaldía también aclaró que serán permitidas solo actividades recreativas “que no generen aglomeraciones”, para así facilitar la operación logística y de movilidad para Rock al Parque.

En ese orden de ideas, no se permitirá el ingreso al parque de materiales, elementos o estructuras que ocupen el espacio o interfieran con el montaje y operación del festival, al cual se espera asistan 90.000 personas en sus tres días.

Cierres viales por Rock al Parque 2026

Habrá cierres viales en ambos sentidos de la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, así como en la ciclorruta que recorre este tramo por Rock al Parque 2026.

Cierres viales por Rock al Parque 2026. Crédito: Alcaldía Bogotá/Grok / � Ampliar Cierres viales por Rock al Parque 2026. Crédito: Alcaldía Bogotá/Grok / � Cerrar

Los cierres operarán en estos horarios por día:

Sábado 10 y domingo 11 de octubre: de 10:30 a. m. a 11:59 p. m.

de 10:30 a. m. a 11:59 p. m. Lunes festivo 12 de octubre: de 10:30 a. m. a 10:30 p. m.

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