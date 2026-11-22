Cerros Orientales - aves. Fotos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Los Cerros Orientales son las cadenas montañosas que recorren en la parte oriental de sur a norte a Bogotá, extendiéndose a lo largo de 13.142 hectáreas, contando con alturas entre los 2.650 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar, acompañadas de temperaturas que oscilan entre los 8 °C y 13 °C.

Siendo reconocidos como reservas forestales protectoras desde 1977, estos albergan ecosistemas de páramo, subpáramo y andinos que concentran especies nativas como frailejón, uvito de páramo, té de Bogotá, romero blanco, amargoso, mano de oso, higuerillo, encenillo, raque, carbonero, aliso, cedro, cucharo, laurel, trompeto, entre otras especies.

En la fauna albergan gran variedad de animales como mamíferos, reptiles, especies de aves e insectos propios de la región, sin dejar de lado las extensas reservas hídricas y cuerpos de agua como ríos, quebradas y lagunas.

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¿Qué especies de aves puede ver en los Cerros Orientales de Bogotá?

Según el Acueducto de Bogotá el grupo mas amplio de animales en el entono son las aves, encontrándose cerca de 120 especies cumpliendo tareas esenciales entre ellas dispersar semillas, contribuir a la polinización, el control de plagas y el consumo de carroña.

Gorrión nuquipálido (Arremon assimilis): presenta una dieta frugívora e insectívora.

(Arremon assimilis): presenta una dieta frugívora e insectívora. Copetón (Zonotrichia capensis): se alimenta principalmente de semillas.

(Zonotrichia capensis): se alimenta principalmente de semillas. Mirla patinaranja (Turdus fuscater): presenta una dieta frugívora e insectívora.

(Turdus fuscater): presenta una dieta frugívora e insectívora. Vireo ojirojo (Vireo olivaceus): se alimenta principalmente de insectos.

(Vireo olivaceus): se alimenta principalmente de insectos. Elaenia montañera (Elaenia frantzii): presenta una dieta frugívora e insectívora.

(Elaenia frantzii): presenta una dieta frugívora e insectívora. Atrapamoscas canela (Pyrrhomyias cinnamomeus): se alimenta principalmente de insectos.

(Pyrrhomyias cinnamomeus): se alimenta principalmente de insectos. Gavilán caminero (Rupornis magnirostris): presenta una dieta carnívora.

(Rupornis magnirostris): presenta una dieta carnívora. Inca ventrirojo (Coeligena helianthea): presenta una dieta Nectarívora e Insectívora.

(Coeligena helianthea): presenta una dieta Nectarívora e Insectívora. Pava andina (Penelope montagnii): presenta una dieta frugívora.

(Penelope montagnii): presenta una dieta frugívora. Colibrí chillón verde (Colibrí cyanotus): presenta una dieta Nectarívora e Insectívora.

(Colibrí cyanotus): presenta una dieta Nectarívora e Insectívora. Zumbador ventriblanco (Chaetocercus mulsant): presenta una dieta Nectarívora e Insectívora.

(Chaetocercus mulsant): presenta una dieta Nectarívora e Insectívora. Carpintero carmesí (Colaptes rivolii): presenta una dieta frugívora e insectívora.

(Colaptes rivolii): presenta una dieta frugívora e insectívora. Trogón enmascarado (Trogon personatus): presenta una dieta frugívora e insectívora.

(Trogon personatus): presenta una dieta frugívora e insectívora. Trepatroncos picofuerte (Xiphocolaptes promeropirhynchus): se alimenta principalmente de insectos.

(Xiphocolaptes promeropirhynchus): se alimenta principalmente de insectos. Gorrión montes (Arremon assimilis): presenta una dieta frugívora e insectívora.

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Inca Ventrirojo. Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Ampliar Inca Ventrirojo. Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Cerrar

Senderos y lugares donde puede avistar a estas especies de aves

Los sitios para poder observar a estas aves son los siguientes, donde los interesados podrán consultar horarios, duración del recorrido y la longitud de este.

Quebrada La Vieja.

Kilometro 11 y Doce Quebradas.

San Francisco.

Santa Ana La Aguadora.

La Serranía.

Camino del Meta - del Indio.

Guadalupe Aguanoso.

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