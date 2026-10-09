Capturan a fletero que intentó huir lanzándose al río Fucha en Bogotá

A plena luz del día un hombre de 65 años de edad, fue intimidado con arma de fuego por 3 sujetos que se movilizaban en motocicleta por las calles del barrio Ramajal, quienes venían siguiéndolo con la intención de hurtarle 60 millones de pesos que acababa de retirar de una entidad bancaria de la zona.

La ciudadanía alertó a las autoridades, quienes a su llegada al lugar logran capturar a uno de los presuntos ladrones, quien intentó huir lanzándose al río Fucha.

“La zona de atención es alertada y ubica a uno de los implicados en el hechos, quien intenta lanzarse al río Fucha”, aseguró el Teniente Coronel Cristian Velásquez, Comandante Estación de Policía San Cristóbal

El capturado, de 25 años, cuenta con un largo prontuario criminal por diferentes delitos, entre ellos hurto calificado y homicidio; el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según pudieron establecer las autoridades, la entidad bancaria le habría ofrecido el servicio de acompañamiento policial a la víctima, quien desistió de este y prefiero regresar a su destino solo.