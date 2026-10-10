Formulan cargos a exrector señalado de abusar de una estudiante en colegio de Coello, Tolima

Formulan cargos a exrector señalado de abusar de una estudiante en colegio (foto: Procuraduría General de la Nación)

Tolima

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exrector de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, de Coello, César Rodríguez Martínez, por el presunto acceso carnal violento contra una estudiante menor de edad.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el 23 de marzo de 2022, durante la jornada escolar, cuando el entonces rector hizo llamar a la estudiante para tratar asuntos relacionados con su situación académica y una eventual promoción anticipada. Al parecer, posteriormente ambos se trasladaron a la sala de sistemas de la institución.

“En ese lugar, el investigado habría incurrido en una conducta sexual no consentida, pese a la oposición verbal de la estudiante. A juicio de la entidad, el posible comportamiento habría ocurrido en un contexto de autoridad y superioridad derivado de la condición de rector de Rodríguez Martínez”, aseguró el Ministerio Público.

Provisionalmente, la Procuraduría calificó la supuesta conducta como una falta gravísima a título de dolo, al considerar que habría sido realizada con ocasión y abuso del cargo. El proceso disciplinario continuará y el investigado podrá ejercer su derecho a la defensa, aclaró la entidad.

De confirmarse los cargos formulados en un fallo, el exrector afrontaría la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.