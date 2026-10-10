Gobierno entrega 125 toneladas de alimento para ganado afectado por incendios en el Tolima

Tolima

Un total de 125 toneladas de ensilaje de maíz fueron distribuidas entre casi igual número de pequeños ganaderos del municipio de Suárez, quienes resultaron afectados por los incendios forestales que en el Tolima consumieron cerca de 70.000 hectáreas entre agosto y septiembre.

La Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Suárez, en articulación con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, y Fenalce, realizaron en Suárez la primera entrega de ayudas para los damnificados por las conflagraciones.

En promedio, cada ganadero recibió una tonelada de este suplemento energético utilizado en la alimentación de bovinos, con el propósito de contribuir al sostenimiento nutricional de sus animales y mitigar las afectaciones ocasionadas por la emergencia climática, que los dejó sin pastos para alimentarlos.

Suárez se encuentra entre los diez municipios del Tolima más afectados por los incendios forestales. Esta situación comprometió la disponibilidad de alimento para los animales y golpeó la economía de las familias campesinas.

Juan Rodrigo Alvarado, director nacional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y delegado del Gobierno nacional para el departamento del Tolima, destacó el inicio del cumplimiento de los compromisos adquiridos para atender a los pequeños ganaderos afectados por la emergencia.

“Hoy damos nuestra palabra, como delegados del Gobierno nacional, de seguir cumpliendo los compromisos sostenidos para que todos los pequeños ganaderos reciban esta primera ayuda que entregamos, además de las entregas de abono orgánico por más de 10.000 toneladas que estamos realizando a los pequeños productores en todo el departamento del Tolima”, manifestó el director Alvarado.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, destacó la importancia del trabajo conjunto para atender la emergencia, que dejó pérdidas superiores a los 134.000 millones de pesos entre más de 2.600 productores del departamento.

“Estamos diciéndoles a todos que sí es posible y que acá está el Gobierno nacional con el Gobierno departamental y la Alcaldía, cumpliéndoles a los tolimenses”, expresó la mandataria, quien anunció que desde Suárez comenzará un recorrido por los municipios afectados para continuar acompañando a las familias campesinas.