Dimayor sancionó al Medellín tras agresión de un hincha a Daniel Torres en juego contra Santa Fe

La violencia sigue siendo, lastimosamente, pan de cada día en el fútbol colombiano. El hecho más reciente se presentó en el juego entre Medellín y Santa Fe, duelo que se disputó en el Estadio Metropolitano de Itagüí y que dejó la victoria del conjunto Cardenal por 0-1.

Durante ese encuentro, el volante Daniel Torres fue sustituido al minuto 76 cuando el juego iba todavía 0-0. El jugador aplaudió a un sector de la hinchada y, según su declaración, lo hizo como señal de agradecimiento por su pasado en el Medellín, sin embargo, fue impactado por un objeto que le provocó un corte en la nariz.

“Fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín, más allá de los insultos que había podido recibir en el momento de salir. Creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, pero nada, fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona que no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución”, dijo en la salida del estadio.

¿Cuál fue la sanción de Dimayor al DIM?

En la última resolución del Comité Disciplinario de la Dimayor, dieron a conocer la sanción que le fue impuesta al club por esta situación. Vale la pena mencionar que la institución apeló, pero le fue deslegitimado el recurso.

“Sancionar a El Equipo del Pueblo S.A. (“Medellín”) con dos (2) fechas de suspensión parcial de plaza como se delimita a continuación: (Tribuna Occidental Baja – Sector 3) así como multa de diez (10) SMLMV equivalentes a diecisiete millones quinientos nueve mil cincuenta pesos ($17.509.050) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 13ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Independiente Santa Fe S.A.“, se lee en la resolución.

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Así las cosas, el club no podrá contar con presencia de público en la tribuna occidental baja sector 3 para los juegos ante Once Caldas (fecha 15) y contra Alianza (fecha 17).

¿Qué apeló Medellín para evitar la sanción?

Segíun el documento del Comité de la Disciplinario de la Dimayor, Medellín presentó argumentos para evitar la sanción. Uno de esos tuvo que ver con el gesto de Torres hacia la tribuna, que pudo ser tomado como una provocación.

“No puede pasar inadvertido para este Honorable Comité que los gestos realizados por el jugador Daniel Torres durante el encuentro deportivo pudieron ser razonablemente interpretados por algunos de los asistentes como expresiones de provocación o desafío hacia la hinchada local”, se lee en el documento.

Asimismo, aseguraron que se presentó un hecho aislado de un solo aficionado, pues no hubo múltiples lanzamientos de objetos. Si bien el Comité analizó los diferentes argumentos, no fueron válidos y le fue impuesta la sanción ya descrita anteriormente.

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Identificación del agresor y denuncia de Torres

Independiente Medellín emitió durante la semana un comunicado en el que manifestaron contribuir con las pruebas para las respectivas investigaciones, pues lograron identificar a la presunta agresora.

De igual forma, este caso dejó un hecho sin precedentes, pues Daniel Torres interpuso una denuncia ante la Fiscalía, partiendo de la base de la identificación de la persona que realizó el lanzamiento del objeto contra su humanidad.