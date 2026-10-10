En Colombia no existe ninguna capital alterna: Presidencia de la República

Presidencia reconoció que la “capital alterna” anunciada para Baranquilla no existe jurídicamente, como tampoco las demás que ha mencionado el presidente De la Espriella

En respuesta a un derecho de petición enviado por Caracol Radio, la Presidencia de la República aclara sobre lo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, acerca de la designación de Barranquilla y otras ciudades como sedes alternas del gobierno de Colombia, que “los anuncios realizados por el señor Presidente de la República corresponden a una visión institucional del Gobierno Nacional orientada a fortalecer la autonomía regional, promover la articulación territorial e impulsar los procesos de descentralización y desconcentración de la gestión pública nacional, de conformidad con los principios que orientan la organización territorial del Estado colombiano”.

Y agrega: “No obstante, es importante precisar que una manifestación presidencial de esta naturaleza no supone, por sí misma, una modificación de la estructura territorial o la creación jurídica de una capital alterna de Colombia”.

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¿Qué dice la ley?

Aclara que debe ser un acto legal el que determine la creación de una capital alterna o sede alterna de Colombia: “La determinación de la capital de la República y cualquier modificación de la estructura territorial o institucional no puede derivarse exclusivamente de una declaración o anuncio. Para que una medida de esta naturaleza produzca efectos jurídicos, se requiere la observancia de los procedimientos establecidos por la Constitución y la Ley”.

Lo cual nos lleva al artículo 322 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece “que Bogotá se organiza como capital de la República. Por lo tanto, una disposición constitucional no puede ser modificada mediante una declaración como la por usted consultada”.

¿Entonces no tenemos capitales o sedes alternas en Colombia?

Finalmente, la Presidencia de la República reconoce que Bogotá es la única capital o sede legal del gobierno de Colombia: “la realización de actividades gubernamentales en diferentes ciudades o el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en las regiones no equivale jurídicamente a trasladar la capital. (...) mientras no se produzca una modificación válida de las disposiciones constitucionales que regulan esta materia, mediante alguno de los mecanismos de reforma previstos por la Constitución Política, Bogotá mantiene su condición constitucional de capital de la República”.

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