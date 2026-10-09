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09 oct 2026 Actualizado 10:24

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Se enreda beneplácito del Reino Unido al postulado embajador en Londres, Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño y bandera de Reino Unido. Fotos: (Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Annual Summit) / Getty Images

Miguel Uribe Londoño y bandera de Reino Unido. Fotos: (Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Annual Summit) / Getty Images

Miguel Uribe Londoño y bandera de Reino Unido. Fotos: (Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Annual Summit) / Getty Images
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6AM W de Caracol Radio conoció a través de fuentes de la diplomacia británica que el gobierno del Reino Unido habría decidido no otorgar el beneplácito al designado embajador del gobierno de Abelardo de la Espriella en Londres, Miguel Uribe Londoño.

En diplomacia el silencio esa una negativa, “no answer is a no”, señalaron las fuentes luego de destacar que desde el pasado 1 de septiembre el Foreign Office recibió la solicitud del ‘placet’ para Uribe Londoño.

Un gobierno no tiene que argumentar o explicar su negativa al otorgamiento del beneplácito para un embajador designado. La tradición determina que un silencio prolongado luego de que se haya presentado el nombre de quien estaría a cargo de liderar la misión diplomática ante un gobierno es un mensaje tácito de rechazo al mismo.

Juan Pablo Calvás

Juan Pablo Calvás

Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....

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