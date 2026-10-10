Primer fusilamiento militar en EE. UU. desde 1945: Organismos internacionales rechazan transmisión

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945), en Estados Unidos no se había optado por ejecutar a un condenado a la pena capital con el método de fusilamiento por pelotón militar.

Después de 81 años, con la aprobación por parte de Donald Trump de la ejecución de Nidal Malik Hasan, el gobierno norteamericano espera sentar un precedente, como lo ha recalcado el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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De hecho, es tal el interés de Hegseth de mostrar las consecuencias para Malik por haber cometido la masacre de Fort Hood, que espera que la ejecución pueda llevarse a cabo de forma pública, a través de una transmisión en vivo.

El alto funcionario, quien recomendó el método de ejecución a Trump, según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró: “La gente necesita entender que hay consecuencias serias para estas cosas”.

¿Quién es y qué crimen cometió Nidal Hasan?

Nidal Hasan es un exmayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos condenado a muerte por ser el autor de la masacre de Fort Hood.

Hasan asesinó a 13 soldados desarmados y dejó 32 personas heridas en la base militar de Fort Hood, ubicada cerca de Killeen, Texas. De acuerdo con BBC, se trata del ataque más mortífero ocurrido en una base militar en Estados Unidos, fuera de combate.

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El ataque armado ocurrió en un centro de preparación médica donde los militares esperaban revisiones y vacunas antes de ser enviados a misiones. Se reporta que Hasan gritó “Allahu Akbar” antes de disparar indiscriminadamente.

La radicalización de Nidal Hasan ha sido analizada desde diferentes perspectivas, incluyendo su aislamiento social, su postura en contra de la guerra en Oriente Medio, una posible alineación de contenido en línea, además de contactos con extremistas.

¿Cuándo fue la última vez que en EE. UU. se aplicó la pena de muerte por pelotón de fusilamiento?

Aunque en el ámbito civil la última ejecución por fusilamiento se llevó a cabo en Carolina del Sur en 2025, en el militar el registro es mucho más lejano.

El último fusilamiento por pelotón militar en Estados Unidos se llevó a cabo al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hace más de 80 años. Se aplicó a Eddie Slovik, soldado estadounidense desplegado en Francia y condenado por deserción.

Aunque hubo más condenas por esta causa en aquella época, los registros históricos indican que Slovik fue el único militar estadounidense ejecutado por este motivo desde la Guerra Civil.

¿Qué dicen la ONU y Amnistía Internacional sobre la ejecución de Nidal Hasan?

Organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional se manifestaron en contra de la posibilidad de transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Hasan.

Al respecto, la oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró a AFP que “equivaldría a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”.

Por su parte, Amnistía Internacional señaló que la retransmisión en vivo “multiplica la crueldad”, perpetuando así el ciclo de violencia.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aunque resaltó que esta medida se aplica a alguien que “asesinó brutalmente a personas inocentes”, señaló también que “no vería” la transmisión en vivo, en declaraciones que recoge PBS. El mismo medio señala que Vance es reconocido como católico y contrario a la pena de muerte.

Aunque persisten dudas en cuanto al medio que se podría utilizar para este tipo de transmisión, dadas las políticas y restricciones existentes en la mayoría de plataformas conocidas, es claro que desde el Gobierno de Estados Unidos la intención es que la ejecución de Nidal Hasan pueda ser vista por la mayor cantidad de personas.

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