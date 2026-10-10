¿Lloverá duro en Bogotá el 10, 11 Y 12 de octubre? Nuevo pronóstico del CLIMA, según IDEAM

Con los recientes reportes de intensas lluvias registradas con granizadas en este inicio de mes, llega este puente festivo con nuevos pronósticos, donde se espera se tengan periodos de lluvia continuos.

Se prevén cielos entre parcial y mayormente nublados con probabilidad de precipitaciones moderadas, especialmente en horas de la tarde y noche durante el fin de semana.

Pronóstico del IDEAM para este fin de semana en Bogotá

El IDEAM dentro estableció que para el 10 de octubre se presentarán lluvias de una intensidad baja a moderada entre las 12:00 m y las 3:00 p. m., por ultimo se prevén lluvias fuertes desde las 6:00 p. m. especialmente en el sector norte y occidental de la ciudad.

Para el domingo 11 de octubre se esperan lluvias ligeras a moderas durante la tarde y la noche, para este lunes festivo 12 de octubre se esperan lluvias fuertes después del medio día hasta la noche entre las 3:00 p. m. y 7:00 p. m.

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De igual manera se tiene el reporte del clima para el resto del país por parte del IDEAM, donde se continuarán con lluvias constantes a lo largo de varios departamentos y ciudades del país.

Pronóstico del IDEAM para este fin de semana en Colombia

En el territorio nacional el IDEAM publicó en su informe cielos nublados con lluvias de diferentes intensidades en el país. Se especificó que las precipitaciones con mayor intensidad se darán en las regiones Pacífica, Caribe y Andina.

Asimismo en zonas del país como Amazonia y la Orinoquia se pronostican lluvias de diferentes intensidades entre hoy y el sábado mientras que para los días domingo y lunes se esperan condiciones de menor nubosidad.

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El sábado 10 de octubre estas son algunas zonas que registrarán precipitaciones fuertes:

Antioquia.

Santander.

Norte de Santander.

Valle del Cauca.

Choco.

Cauca.

Bolívar.

Nariño.

Algunos sectores de San Andrés y Providencia.

El domingo 11 de octubre estas son algunas zonas que registrarán precipitaciones fuertes:

Cundinamarca.

Tolima.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Quindío.

Caldas.

Guajira.

Bolívar.

Sucre.

Atlántico.

El lunes 12 de octubre estas son algunas zonas que registrarán precipitaciones fuertes:

Magdalena.

Cesar.

Bolívar.

Atlántico.

La Guajira.

Córdoba.

Sucre.

Caldas.

Quindío.

Antioquia.

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