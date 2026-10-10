Pedro Sánchez promete reforzar las medidas de vivienda al iniciar su campaña electoral en España

El presidente de España, Pedro Sánchez, prometió este sábado “reforzar” el decreto de vivienda si logra una mayoría en las elecciones legislativas del 29 de noviembre. “La política de vivienda no tiene fecha de caducidad”, afirmó Sánchez en su campaña electoral en la comunidad de Andalucia.

La medida se anuncia en medio de la conmoción por la muerte de Maricarmen Abascal, cuyo caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la crisis de vivienda en España, el mismo Sánchez recordó que: “La causa social de nuestra generación lleva el nombre de una mujer de 87 años. Lleva el nombre de Maricarmen. Vamos a ganar esta lucha por la vivienda con la fuerza de la gente y con una mayoría amplia y progresista”.

Asi mismo, el presidente afirmo que mantendrá el decreto ley de vivienda para proteger a los pequeños propietarios y a los inquilinos frente a la crisis.

Sanchéz espera que sus propuestas para reforzar las medidas de vivienda sean aprobadas en las próximas semanas, a pesar de que fueron rechazadas por el Congreso la semana pasada. El mandatario buscará sacarlas adelante con algunas modificaciones, mediante un procedimiento especial, ante la falta de mayoría parlamentaria.