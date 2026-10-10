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10 oct 2026 Actualizado 12:40

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Internacional

Pedro Sánchez promete reforzar las medidas de vivienda al iniciar su campaña electoral en España

Sanchéz espera que sus propuestas para reforzar las medidas de vivienda sean aprobadas en las próximas semanas, a pesar de que fueron rechazadas por el Congreso la semana pasada.

Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez waves as he arrives to a campaign rally in Dos Hermanas, near Seville, on October 10, 2026 ahead of the November 29 early legislative elections. Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez called on left-wing voters to mobilise against the right and far right in the early legislative elections on November 29. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez waves as he arrives to a campaign rally in Dos Hermanas, near Seville, on October 10, 2026 ahead of the November 29 early legislative elections. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez called on left-wing voters to mobilise against the right and far right in the early legislative elections on November 29. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) / JORGE GUERRERO

Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez waves as he arrives to a campaign rally in Dos Hermanas, near Seville, on October 10, 2026 ahead of the November 29 early legislative elections. Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez called on left-wing voters to mobilise against the right and far right in the early legislative elections on November 29. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
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El presidente de España, Pedro Sánchez, prometió este sábado “reforzar” el decreto de vivienda si logra una mayoría en las elecciones legislativas del 29 de noviembre. “La política de vivienda no tiene fecha de caducidad”, afirmó Sánchez en su campaña electoral en la comunidad de Andalucia.

La medida se anuncia en medio de la conmoción por la muerte de Maricarmen Abascal, cuyo caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la crisis de vivienda en España, el mismo Sánchez recordó que: “La causa social de nuestra generación lleva el nombre de una mujer de 87 años. Lleva el nombre de Maricarmen. Vamos a ganar esta lucha por la vivienda con la fuerza de la gente y con una mayoría amplia y progresista”.

Asi mismo, el presidente afirmo que mantendrá el decreto ley de vivienda para proteger a los pequeños propietarios y a los inquilinos frente a la crisis.

Sanchéz espera que sus propuestas para reforzar las medidas de vivienda sean aprobadas en las próximas semanas, a pesar de que fueron rechazadas por el Congreso la semana pasada. El mandatario buscará sacarlas adelante con algunas modificaciones, mediante un procedimiento especial, ante la falta de mayoría parlamentaria.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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