Ocho personas hospitalizadas tras fuertes turbulencias en vuelo Avianca con ruta Medellín-Nueva York. Imagen de referencia. Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Medellín a Nueva York tuvo que desviarse este viernes hacia Miami después de atravesar fuertes turbulencias que dejaron múltiples personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami, el vuelo AV 042 se dirigía al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York cuando la tripulación reportó turbulencia severa y decidió aterrizar en Florida.

Ocho personas fueron trasladadas a un hospital

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que atendió a varios pacientes una vez la aeronave llegó a tierra.

En total, ocho personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado cuál es la gravedad de sus lesiones.

Pasajeros relataron la llegada de ambulancias

María Paula Jiménez, una de las pasajeras del vuelo, contó a CBS News Miami que al aterrizar observó varias ambulancias cerca de la zona donde desembarcaron.

“Cuando llegamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar había más de cinco o seis ambulancias”, dijo.

Las autoridades confirmaron que el avión aterrizó sin inconvenientes adicionales y que la emergencia fue atendida inmediatamente después de su llegada a Miami.

Avianca no ha entregado más detalles

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre el estado de salud de los pasajeros hospitalizados ni sobre el punto exacto del trayecto en el que se produjo la turbulencia.

Las autoridades y la aerolínea no han entregado, hasta el momento de esta publicación, un balance adicional sobre lo ocurrido.