El Zulia: marcan viviendas con insignias de las FARC y distribuyen panfletos con amenazas.

Norte de Santander

Habitantes de El Zulia, en Norte de Santander, denuncian que sus viviendas amanecieron marcadas con insignias de las disidencias de las FARC. Además, que en varios lugares amaneció un panfleto amenazante, al parecer, de esta misma organización armada ilegal.

De acuerdo con Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, este panfleto deja en riesgo a varias comunidades sobre la vía que comunica a Cúcuta con la región del Catatumbo.

“En esta vía que conduce Sardinata a la ciudad de Cúcuta, específicamente en el sector de la Y, amanecieron las viviendas marcadas con insignias de la FARC y al mismo tiempo se hizo entrega por todas las viviendas de varios panfletos alusivos a esta organización en conmemoración a, según ellos, los 61 años de lucha”, dijo Mayorga en entrevista con Caracol Radio.

Agregó que “la preocupación es porque amenazan de una u otra manera a varias comunidades, en este caso amenazan precisamente la Y Astilleros, la vereda Angelita, la Martica, Agualasal, Cerro Guayabo y Cerro León”.

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En este panfleto se le advierte a los habitantes de estas zonas que no deben mantener contando con integrantes del ELN

“Intimidan a la población a no tener ningún contacto con el otro grupo armado ilegal, en este caso el ELN, o de lo contrario pues son objetivos de acciones”, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Preocupación por el tránsito de vehículos institucionales y de salud

De acuerdo con Mayorga, la amenaza también incluye a vehículos institucionales y prestadores de servicios de salud.

“También le están haciendo un llamado a los vehículos institucionales, a los vehículos de salud pública y demás que tienen que ir identificados por esta vía, lo que significa que hay un riesgo latente en este sector y nos preocupa es que la población civil es la que queda en medio de cada uno de estos pronunciamientos que hacen estas organizaciones que están en confrontación en el Catatumbo”.

El próximo viernes 16 de octubre, la región del Catatumbo cumple 21 meses de conflicto armado entre las disidencias de las FARC y el ELN.