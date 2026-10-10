Ataque con drones en Luis Vero, Sardinata, dejó daños en viviendas y el templo parroquial

Norte de Santander

El pasado viernes 9 de octubre, los habitantes del corregimiento Luis Vero, zona rural de Sardinata, en Norte de Santander, vivieron momentos de tensión y zozobra tras múltiples ataques con explosivos lanzados desde drones que dejó daños estructurales en viviendas y el templo parroquial.

La Alcaldía de Sardinata, en cabeza de Diomara Montañez, dio a conocer a través de un comunicado a la opinión pública que una enfermera del puesto de salud y dos familias fueron víctimas de estas acciones terroristas por parte de grupos armados.

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“Expresamos nuestra más sentida solidaridad con la enfermera del puesto de salud del corregimiento de Luis Vero, víctima de este hecho violento, y con las dos familias de la población civil afectadas”.

Ataques con drones afectó el templo en Luis Vero

Por su parte, la Diócesis de Tibú también expresó su voz de rechazo ante los hechos ocurridos y que dejaron afectaciones estructurales al templo parroquial.

“Artefactos explosivos causaron daños materiales en el Templo Parroquial San Martín de Porres, en el corregimiento de Luis Vero, municipio de Sardinata, causando zozobra y miedo a la comunidad en general. Nuestra Iglesia particular siempre ha estado al servicio de las comunidades campesinas del Catatumbo”, dijo la Diócesis de Tibú.

“Rechazamos estos actos de violencia que afectan la vida y la convivencia. Nos solidarizamos con los padres franciscanos que acompañan este territorio y con toda la comunidad”.

Concluye el escrito haciendo un llamado a los grupos armados para que busquen la paz en el territorio.

Alcaldía pidió garantías para la población civil y la misión médica

La administración municipal solicitó a las autoridades de orden nacional y departamental adoptar medidas que permitan garantizar la tranquilidad y convivencia de Sardinata.

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“Solicitamos a las autoridades del orden departamental y nacional que, desde la defensa de los Derechos Humanos, se garantice la tranquilidad y la convivencia en el corregimiento de Luis Vero. Sardinata necesita presencia institucional integral y oportuna que proteja a la población civil y a la misión médica”.

Concluye la administración municipal pidiendo la calma y serenidad a todos los habitantes de la zona.