Terminal de Cúcuta espera movilizar entre 15.000 y 20.000 pasajeros durante el puente festivo
Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Ocaña están entre los destinos más solicitados.
Cúcuta
La Terminal de Transportes de la ciudad de Cúcuta está preparada ante el incremento de viajeros que se vivirá durante este fin de semana de puente festivo, que coincide con la finalización de la semana de receso escolar. Las autoridades esperan que entre 15.000 y 20.000 pasajeros salgan desde Cúcuta a los diferentes destinos del país.
En diálogo con Caracol Radio, Jesús Mantilla, Jefe Operativo de la Terminal de Transportes de Cúcuta, aseguró que están esperando un incremento de viajeros entre el 30% y el 35% durante este fin de semana.
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“Desde la Central de Transporte estamos totalmente equipados con respecto a la personal operativo y a las empresas para prestar el mejor servicio posible con el movimiento de ese fin de semana”, dijo el funcionario.
Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Ocaña, entre los destinos más solicitados
De acuerdo con Mantilla, son al menos cuatro los destinos más apetecidos por parte de los cucuteños al momento de viajar.
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“Los destinos más apetecidos son Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Ocaña”.
Así mismo, expresó que de momento no hay ningún tipo de restricción en las vías del departamento, razón por la cual esperan que la operación de transporte se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempo.
“Afortunadamente está todo en total normalidad y esperemos que con el favor de Dios todo siga así”.
Recomendaciones para viajar desde la Terminal de Cúcuta
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Frente al aumento del flujo de los pasajeros desde la Terminal de Transportes de Cúcuta, su Jefe Operativo entregó las siguientes recomendaciones:
- Comprar los tiquetes en taquillas autorizadas.
- Estar atentos a los equipajes y objetos personales.
- Vigilar a los menores de edad.
- Consultar la información del viaje.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...