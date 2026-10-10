Envían a la cárcel a tres personas señaladas por explotación sexual de una menor y una adolescente

Envían a la cárcel a tres personas señaladas por explotación sexual de niña y una adolescente. / Foto: Fiscalía.

Villa del Rosario

A la cárcel fueron enviados dos hombres y una mujer, señalados de explotación sexual contra una menor de edad y una adolescente en Villa del Rosario, Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, “entre agosto y octubre de 2025, en un inmueble de Villa del Rosario, habría funcionado un estudio clandestino dedicado a realizar transmisiones con contenido sexual explícito a través de plataformas digitales”.

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Hasta este lugar fueron llevadas una menor de 16 años y una adolescente de 19, quienes “debían cumplir horarios y atender todas las solicitudes de los usuarios durante las sesiones en vivo para obtener mayores ingresos económicos”.

La investigación dejó en evidencia que “los pagos eran realizados en dólares y recibidos por los administradores del sitio”.

La mujer capturada es la madre de una de las víctimas

La información suministrada por la Fiscalía deja en evidencia que los dos hombres capturados son hermanos, de nacionalidad venezolana y responden a los nombres de Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera. Estas personas cumplían labores de vigilancia y supervisión a las víctimas y de “aplicar multas por posibles incumplimientos de las reglas impuestas”.

Además, que “la madre de la adolescente también estaría involucrada en las actividades ilícitas y, al parecer, permitió que su hija acudiera al estudio y fuera explotada sexualmente”.

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Por lo anterior, una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a estas tres personas, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.