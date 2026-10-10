Chía se prepara para correr la ‘Halloween Race’ en su primera edición

‘Halloween Race’ llega a Chía este domingo 25 de octubre; se trata de una carrera atlética que busca que participantes de todas las edades celebren las fiestas de octubre en un ambiente seguro, familiar y lleno de entretenimiento.

La competencia contará con diferentes categorías y distancias, de acuerdo con la edad y modalidad de participación: Babys (800 metros), Infantil (1 km), Menores (3 km), Juvenil (3 km), Mayores (6 km y 3 km) y Máster (6 km y 3 km). Algunas categorías tendrán carácter competitivo y otras recreativo.

“Contempla 6 categorías de participación en las que tendremos premiación en efectivo y en físico. Este es un evento recreodeportivo para toda la familia que busca reunir el running con una tradición como el día de los dulces”, aseguró Gabriel Lara, líder del evento.

El evento también premiará la creatividad de sus asistentes; se otorgará un premio en efectivo de $500.000 para el mejor cosplay masculino y femenino, convirtiendo el componente de disfraces en uno de los momentos especiales de la jornada.