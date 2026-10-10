Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 oct 2026 Actualizado 01:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Chía se prepara para correr la ‘Halloween Race’ en su primera edición

El domingo 25 de octubre las calles de Chía reunirán a niños, jóvenes, adultos y familias alrededor del deporte, la recreación y los hábitos de vida saludable, en una jornada que combinará actividad física, diversión y el espíritu de Halloween.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

‘Halloween Race’ llega a Chía este domingo 25 de octubre; se trata de una carrera atlética que busca que participantes de todas las edades celebren las fiestas de octubre en un ambiente seguro, familiar y lleno de entretenimiento.

La competencia contará con diferentes categorías y distancias, de acuerdo con la edad y modalidad de participación: Babys (800 metros), Infantil (1 km), Menores (3 km), Juvenil (3 km), Mayores (6 km y 3 km) y Máster (6 km y 3 km). Algunas categorías tendrán carácter competitivo y otras recreativo.

“Contempla 6 categorías de participación en las que tendremos premiación en efectivo y en físico. Este es un evento recreodeportivo para toda la familia que busca reunir el running con una tradición como el día de los dulces”, aseguró Gabriel Lara, líder del evento.

El evento también premiará la creatividad de sus asistentes; se otorgará un premio en efectivo de $500.000 para el mejor cosplay masculino y femenino, convirtiendo el componente de disfraces en uno de los momentos especiales de la jornada.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado