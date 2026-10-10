Comunidad incineró motocicleta de dos ladrones en Engativá: la policía los capturó

Este viernes 9 de octubre, se registró un hurto en modalidad de raponazo sobre la avenida Ciudad de Cali en Engativá; dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alta gama le raparon el celular a un ciudadano que estaba en el lugar; al emprender la huida los presuntos ladrones chocaron contra un furgón que transitaba por el lugar.

“Se logra la captura de dos personas por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Gracias a llamada oportuna de la comunidad, nos informan que estaban cometiendo un hurto en el sector de Santa María del Lago. La patrulla procede a atender el caso y evidencia que la comunidad tenía retenidas a dos personas este sector”, Teniente Coronel José Bejarano, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 3.

La ciudadanía habría incinerado del vehículo de los presuntos ladrones y los retuvo hasta que llegaron las autoridades a realizar la captura; durante el registro, hallaron en poder de uno de ellos una pistola con un cartucho sin percutir, elementos que fueron incautados.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte de armas de fuego.