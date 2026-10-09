Villa de Leyva revive los sonidos del pasado con el XVI Encuentro de Música Antigua

Este fin de semana en Villa de Leyva se realizará la XVI versión del Encuentro de Música Antigua con intérpretes de Colombia y el mundo.

Villa de Leyva

Villa de Leyva se prepara para recibir, del 9 al 12 de octubre, el XVI Encuentro de Música Antigua (EMA), una cita cultural organizada por la Fundación Amigos del Silencio que busca recuperar y explorar los sonidos de los siglos XVI al XIX.

Juan Luis Restrepo, integrante de la fundación y coordinador del encuentro, indicó que el evento investiga cómo sonaba la música de otras épocas y su relación con las tradiciones musicales de América Latina.

“Es un encuentro que se dedica a la investigación de cómo debió haber sonado la música. En el caso de esta música, a veces es más parecida a nuestra música tradicional de la región andina que a las versiones que hacen los europeos”, dijo Restrepo.

La programación comenzará este viernes 9 de octubre, a las 6:00 de la tarde, con un concierto-conferencia en homenaje a los pioneros de la música antigua en Colombia. El sábado 10 se presentará el clavecinista español Diego Ares, con un repertorio de teclado español.

“Nos trae un repertorio de teclado español que, como les decía, al final, con su última pieza, el fandango, es como la base de todas nuestras músicas tradicionales de América Latina y nunca la hemos oído en el encuentro”, agregó el coordinador del encuentro.

El domingo 11 será el turno de la oboísta colombiana Olga Marulanda, quien compartirá escenario con el artista sonoro Leonel Vásquez. El cierre musical estará a cargo del Ensamble Alfabeto, el lunes festivo 12 de octubre, con un repertorio de música inglesa.

“Para cerrar tendremos al Ensamble Alfabeto, que trae un repertorio de música inglesa de tiempos del siglo XVII. Se cumplen 400 años de John Dowland, uno de los compositores principales de esa época”, señaló.

Los conciertos del sábado y domingo serán a las 7:00 de la noche, mientras que el del lunes festivo se realizará a las 11:00 de la mañana. La programación incluye también conversatorios, conferencias y la participación de la artista en residencia Carmen Elvira Brigard.

Las boletas estarán disponibles en el Hotel Mesón de los Virreyes, en la carrera 9 # 14-51, calle Caliente, en Villa de Leyva. Para más información, la organización invita a consultar la página www.emavilladeleyva.com.

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Programación del XVI Encuentro de Música Antigua que se realizará en Villa de Leyva, Boyacá. Ampliar Programación del XVI Encuentro de Música Antigua que se realizará en Villa de Leyva, Boyacá. Cerrar