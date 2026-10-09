MinAmbiente revisará delimitaciones de páramos y áreas protegidas en Boyacá

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Yamit Noé Hurtado, anunció que se establecerá una ruta de trabajo con el Ministerio de Ambiente para revisar las delimitaciones ambientales que generan inconformidad entre habitantes de diferentes municipios del departamento. El anuncio se produjo después de una reunión con el ministro de Ambiente, Fabián Fernández, líderes de la Federación de Páramos del Nororiente Colombiano, representantes de la Gobernación y la directora de Corpoboyacá.

El congresista explicó que solicitó el encuentro ante las advertencias de las comunidades sobre la posibilidad de retomar las protestas, debido a que, después de cerca de dos años de conversaciones, todavía no se han concretado soluciones a sus inquietudes.

“Precisamente, ante los rumores y las mesas que se habían hecho anteriormente sin llegar a soluciones tangibles, decidimos solicitar la audiencia con el ministro de Ambiente para estudiar las salidas y las posibilidades que se pueden tener para todos los amigos de Norte y Gutiérrez, de Valderrama y de otras partes del país que tienen estas dificultades”, afirmó.

El representante indicó que durante la reunión se abordaron dos asuntos principales: la aplicación de la Ley de Páramos y las delimitaciones de los Distritos Regionales de Manejo Integrado. Según explicó, estas disposiciones tienen repercusiones sobre comunidades que llevan décadas desarrollando actividades económicas tradicionales en sus territorios.

“Las comunidades tienen una tradición de cerca de cien años trabajando en estos sectores. Por eso, necesitamos revisar los estudios y encontrar un punto de equilibrio que permita proteger el medio ambiente, pero que tampoco termine afectando las condiciones económicas de estas familias”, sostuvo.

Piden revisar estudios y delimitaciones

Hurtado señaló que uno de los temas discutidos fue la situación de diez veredas de Paipa, además de sectores de Tuta y Firavitoba, donde los habitantes han manifestado preocupación por las restricciones derivadas del DRMI. También se expusieron dificultades relacionadas con las disposiciones de protección ambiental en otros municipios de Boyacá.

El congresista cuestionó que algunas decisiones se fundamenten en estudios antiguos que, según los planteamientos presentados por las comunidades, no reflejan las transformaciones que han experimentado los territorios.

“Nosotros no estamos en contra de que se proteja el medio ambiente, pero queremos que se tenga en cuenta la realidad de las comunidades. La idea no es avanzar más hacia los páramos para desarrollar explotaciones agrícolas o pecuarias, sino proteger esos cuerpos de agua y, al mismo tiempo, respetar los territorios que históricamente han sido habitados”, manifestó.

Asimismo, advirtió sobre las implicaciones que algunas delimitaciones podrían tener para los cascos urbanos de municipios como Güicán y El Cocuy. Por esta razón, insistió en la importancia de realizar revisiones directamente en el terreno, con participación de las autoridades y las comunidades.

Uno de los compromisos planteados durante la reunión fue revisar siete resoluciones mediante nuevos análisis técnicos y evaluaciones en campo. Según Hurtado, el ministro manifestó su disposición a recibir a los alcaldes de los municipios afectados o desplazarse a las provincias de Norte y Gutiérrez para conocer de primera mano las dificultades.

“Quedó concertada para este año la realización de mesas de trabajo para ir cruzando información, revisando los estudios que se tienen y determinando cuáles son los nuevos análisis que se deben realizar. La idea es que, de aquí al próximo año, podamos tener solucionados tanto el tema de la Ley de Páramos como el DRMI”, explicó el representante.

El congresista destacó que la reunión permitió identificar puntos de coincidencia entre los líderes comunitarios y el Gobierno nacional, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de avanzar hacia acuerdos sin repetir los escenarios de tensión registrados en años anteriores.

“Los argumentos de los líderes y la disposición del ministro generaron mucha tranquilidad. Se encontraron varios puntos de convergencia y eso demuestra que puede haber una luz para solucionar estas dificultades sin tener que llegar nuevamente a situaciones complejas”, aseguró.