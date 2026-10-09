Undeco Santa Marta solicitó diálogo para revisar impacto del impuesto saludable a los comerciantes

Santa Marta

Ante el debate sobre la eliminación o continuidad del impuesto saludable gravado a los productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, las directivas de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco Santa Marta, le solicitan al Gobierno Nacional un espacio para analizar el impacto de esta medida a los tenderos, panaderos y reposteros.

“Como gremio respetamos los objetivos de la salud pública, pero consideramos fundamental que cualquier impuesto que impacte la cadena comercial tenga en cuenta la realidad de los pequeños comerciantes”, manifestó la directora ejecutiva de Undeco Santa Marta, Rosa Delia Rueda.

Asimismo dijo que, “los tenderos no pueden convertirse en el eslabón más afectado de una medida tributaria que se origina en la producción, por eso proponemos un diálogo con el Gobierno para evaluar el impacto real en el comercio de barrio, fortalecer la información al comerciante, buscar medidas que protejan la competitividad, el margen y la sostenibilidad de nuestros pequeños comerciantes”.

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Estas declaraciones se obtuvieron en el ‘Encuentro empresarial: panaderías y pastelerías, rentables y seguras a prueba de inspecciones’, que se realizó en la ciudad.