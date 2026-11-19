Santa Marta

Una movilización ciudadana fue convocada para este jueves 19 de noviembre en Santa Marta. Organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles se reunirán en el SENA Comercial. En la ciudad una de las principales peticiones será que el Gobierno Nacional entregue una solución definitiva al desabastecimiento de agua potable.

Promotores de la jornada, afirman que la manifestación será pacífica con la cual se buscará ejercer el derecho ciudadano a la protesta, principalmente en defensa del agua, un servicio que, según ellos, continúa afectando a diferentes sectores sociales y económicos de la capital del Magdalena.

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La convocatoria también busca llamar la atención sobre otras dificultades de la ciudad, como la acumulación de basuras, los problemas de seguridad, el alumbrado público y las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.