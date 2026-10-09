Intervendrán 800 metros del río Buritaca para mitigar el riesgo de desbordamientos

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) intervendrá 800 metros del río Buritaca, en el sector de Las Cabañas, corregimiento de Guachaca, para mejorar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones que han afectado a las comunidades y las actividades económicas de la zona.

La entidad socializó los detalles del proyecto con habitantes y representantes de distintos sectores. Los trabajos contemplan la ampliación y profundización del cauce en el tramo priorizado, con el propósito de facilitar la conducción del agua durante las crecientes y disminuir la posibilidad de desbordamientos.

“Al ampliar y profundizar el cauce en este tramo, buscamos mejorar su capacidad hidráulica y facilitar el manejo de los volúmenes que se presentan durante las crecientes”, explicó Francisco Sánchez, ingeniero de la Subdirección Técnica de Corpamag.

La intervención podría beneficiar a sectores como la pesca, la hotelería, la producción bananera y el transporte fluvial. Baudilio Valencia, presidente de Asocomunales de Guachaca, destacó la importancia de las obras para las familias afectadas por las crecientes y señaló que el dragado permitirá minimizar sus impactos.

Obras incluirán medidas ambientales

Según el cronograma presentado, los trabajos comenzarían el 15 de noviembre de 2026 y se extenderían hasta mediados de marzo de 2027, como parte del proyecto de intervención de cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para la vigencia 2026.

Además del mantenimiento hidráulico, Corpamag anunció acciones para el manejo y la preservación de la flora y la fauna del área de influencia, así como jornadas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a la comunidad.

La corporación señaló que este tipo de intervenciones también se ha desarrollado en anteriores vigencias en los ríos Gaira y Piedras y en la quebrada Bureche. La obra en Buritaca busca mitigar el riesgo de desbordamientos en el tramo priorizado, aunque no elimina la posibilidad de inundaciones durante crecientes extraordinarias.