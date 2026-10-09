Murió Eduardo Emilio Vilarete Fernández, exfutbolista y goleador samario
Vilarete había sido sometido a la amputación de su pierna izquierda luego de que se le detectara un tumor.
Santa Marta
Eduardo Emilio Vilarete Fernández, uno de los grandes referentes del balompié samario y recordado goleador de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y la Selección Colombia; falleció este 9 de octubre.
A través de un comunicado, sus familiares destacaron que su recuerdo permanecerá vivo en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, por su sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que hizo parte de su vida.
La familia también expresó su agradecimiento a los amigos, al mundo del fútbol y a todas las personas que los han acompañado durante este difícil momento con mensajes de solidaridad, oraciones y muestras de cariño.
Vilarete había sido sometido a la amputación de su pierna izquierda luego de que se le detectara un tumor. Noticia que generó el apoyo de grandes referentes del futbol profesional quienes enviaron sus mensajes de solidaridad.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...