Murió Eduardo Emilio Vilarete Fernández, exfutbolista y goleador samario.

Santa Marta

Eduardo Emilio Vilarete Fernández, uno de los grandes referentes del balompié samario y recordado goleador de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y la Selección Colombia; falleció este 9 de octubre.

A través de un comunicado, sus familiares destacaron que su recuerdo permanecerá vivo en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, por su sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que hizo parte de su vida.

La familia también expresó su agradecimiento a los amigos, al mundo del fútbol y a todas las personas que los han acompañado durante este difícil momento con mensajes de solidaridad, oraciones y muestras de cariño.

Vilarete había sido sometido a la amputación de su pierna izquierda luego de que se le detectara un tumor. Noticia que generó el apoyo de grandes referentes del futbol profesional quienes enviaron sus mensajes de solidaridad.