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08 oct 2026 Actualizado 16:23

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Gobernación del Magdalena y la JEP articulan a favor de las víctimas del conflicto armado

Durante el encuentro se analizaron los avances procesales de los diferentes macrocasos de la JEP.

Gobernación del Magdalena y la JEP articulan a favor de las víctimas del conflicto armado/ Gobernación del Magdalena.

Gobernación del Magdalena y la JEP articulan a favor de las víctimas del conflicto armado/ Gobernación del Magdalena.

Gobernación del Magdalena y la JEP articulan a favor de las víctimas del conflicto armado/ Gobernación del Magdalena.
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En la ciudad se llevó a cabo una reunión de articulación con la representante territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el departamento, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por esta jurisdicción y fortalecer las acciones de acompañamiento, reparación y dignificación de las víctimas.

Durante el encuentro se analizaron los avances procesales de los diferentes macrocasos de la JEP en los que participan víctimas del Magdalena, así como las oportunidades de cooperación institucional para apoyar la implementación de las sanciones propias y los proyectos restaurativos contemplados en las decisiones judiciales.

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Entre las iniciativas abordadas se encuentran el impulso de proyectos restaurativos, el fortalecimiento de actividades productivas dirigidas a comunidades víctimas del conflicto armado y el desarrollo de acciones de memoria y dignificación simbólica.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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